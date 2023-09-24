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社會 社會焦點 保障人權

開賓利正妹警出事了！幫詐團男友查個資被收押　遭免職汰除

▲目前在南港警備隊任職的女警邱薏瑄，在中山分局服務期間涉及洩密、偽造文書遭收押免職。（圖／記者張君豪翻攝）

▲目前在南港警備隊任職的女警邱薏瑄，在中山分局服務期間涉及洩密、偽造文書遭收押免職。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局督察組日前接獲線報，任職該分局的富家女警邱薏瑄與詐騙集團成員交往成為男女朋友，該分局督察組立刻將邱女列專案督導考核，調往警備隊列管，並會同台北市刑大、市警局督察室報請新北地檢署指揮偵辦；專案小組查出邱姓女警在今年3月間利用工作職權查詢約20多筆民眾戶役政、車籍等機密個資，檢警懷疑她提供個資給詐團，涉嫌觸犯洩密、偽造文書等罪嫌，23日下午搜索她的住家及辦公室，並將她逮捕移送新北地檢署複訊，24日凌晨1時57分邱女遭法院裁定羈押禁見，市警局也緊急將她免職汰除以維警紀。

目前任職南港分局的邱薏瑄從警生活傳奇不斷，外表亮麗身材高挑的她，曾自稱因不喜座位太擁擠，搭高鐵時曾花費5千餘元購買3連號座位，並在高鐵座位上露腳趾自拍引發爭議，也曾因從警利用警用系統查詢他人個資，並介入他人婚姻生活，作風大膽，但另類行徑不斷躍上媒體版面，早已成為分局頭痛人物。

導致邱薏瑄從警生涯告終的導火線是：中山分局督察組從今年初發現邱員與新北某詐騙集團重要幹部交往過從甚密，甚至在今年3月間陸續透過警用系統，額外查詢逾20筆特定民眾個資、車籍資料，再填寫虛假的警用系統查訊使用目的，遭督察組查獲。

中山分局督察組知獲上情後，啟動自清自檢專案行動，將邱女涉觸法情資呈報市警局督察室，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，期間又查出邱女在上班時間，開著警車載詐團男友到新北市新莊區與詐團成員會合，北市警局警車儼然成為犯罪詐團交通工具，中山分局果斷將邱女所有警用系統使用權限停權，4月間邱女調往南港警備隊靜候調查。

外傳邱薏瑄家境富裕，從台中私立僑泰高中畢業後，雖考上高雄大學法律系，卻改考警察，從2004年分發到中山分局服務，為了上班方便花錢自購BMW轎車代步，後來更改換開賓利上班，是同事長官眼中的天兵女警，但多數同仁沒想到她竟然會涉「非因公查詢個資」及偽造文書，淪落為遭收押犯嫌。

台北市警局督察室24日上午指出：中山分局考核邱員平時交往複雜，多次違紀，早被列為重點輔導對象，邱員竟涉嫌洩密、偽造文書等罪經新北地方法院核定羈押禁見，影響警譽重大，市警局將依警察人員人事條例予以免職。

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