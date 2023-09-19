外國人說不得？他指「2事」是台灣信仰　一被戳台人就爆炸

▲原PO覺得，台人無法接受心目中美食被評還好、普通。（示意圖／記者宋良義攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

若是引以為傲的文化，難免不希望外人置喙。就有網友觀察發現，台灣人「這2點」若被外國人戳到，似乎會瞬間爆炸，包括「台積電」和「美食」，「台積電是神聖的，不容被侵犯的，說說都不行」、「很多外國網紅或藝人，講過台灣食物就還好、普普通通，大家馬上跳起來」，直問其他人認同嗎？

有網友在PTT的Gossiping板問卦「為啥有外國人戳到這兩個點 台灣人就爆炸？」首先點名「1.台積電」，覺得台積電在台人心中是神聖的、不容侵犯的，被說說都不行，是世界第一、宇宙第一的存在，「在台灣甚至成為一個信仰，你說我媽說我爸說我哥說我姐都可以，（外國人）就不準說台積電。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來則是「2.（台灣）美食」，原PO指出，之前就有很多外國網紅、藝人覺得台灣食物其實還好，或是普普通通，結果大票台灣人馬上跳腳出征，開罵「說三小？」「台灣美食世界第一」、「你懂吃嗎？」等等，「嚇得他們以後只敢說台灣食物GOOD、超好吃。」

▲原PO認為，外國人也說不得台積電。（圖／記者廖婕妤攝）

貼文引發議論，「有些人只要聽到食物不好吃就暴怒」、「習慣外國人吹捧，不吹不習慣，食物我也覺得吹過頭，哪裡沒自己的特色美食？」「說GG會怎樣嗎？根本沒人在乎」、「我根本不在意台積電怎麼樣」、「這兩點哪有爆炸過==？」「好雲喔！原PO應該不是台灣人喔」、「只有你在乎ㄅ= =？」

也有網友表示，「台積電不知道，但嘴美食我真的覺得不行，這就喜好不同而已，嘴個屁啊」、「X每個國家的人都跟我說他們的美食世界第一，我要信誰？」「還好吧！看看講的是否真實！」「沒有……無所謂，我沒有台積電的股票，吃我也很隨和。」