台灣人特別在意外國人眼光？　一票嘆：我們的宿命

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現在有越來越多外國人到台灣旅遊或定居，也會發表對台灣的看法。但一名網友不解想問，「為何台灣人這麼在意其他國家的眼光？」因為先前朋友聽到韓國人知道台積電和鼎泰豐，就覺得相當高興，但他無法理解「這有什麼好開心的？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard以「為什麼台灣人這麼在意其他國家的眼光啊？」為題發文，表示最近高中同學提到自己的室友來自韓國，有問對方對於台灣的印象為何，對方回應「知道台積電和鼎泰豐」，高中同學聽到後覺得很開心。但他不解表示「我就不明白這有什麼好開心的？說到韓國我說我想到高麗蔘跟泡菜、三星，這樣韓國人會爽嗎？」

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原PO也指出，韓國室友可能只是勉強舉例兩樣應付，且韓國現在有許多知名韓劇、偶像，科技業表現也不差，「台灣剩台積電這樣也能爽？有夠無聊」。

不少人看到後紛紛表示，「台灣的國際地位長期低落，從2008年左右常常聽到台灣不靠外國就沒辦法，耳濡目染之下，我們就認為自己沒什麼能力，因此現在能得到外國的讚美，自然是很開心的，當然我們自己也不要太驕傲，持續進步最重要」、「台灣就弱小國家啊，自從被踢出聯合國以後一直就在求國際的認同，這是我們的宿命」、「就是自卑吧？台灣在國際上的地位常常被打壓，就感覺低人一等，所以聽到有外國人認可就會特別開心」。

也有網友指出，「你要確定其他國家的人不會在意別人眼光欸，我認為只要是人都會在意別人的眼光啦…因為每個人都想要一個存在的價值」、「我也有遇過和韓國人說韓語聊天，他們很開心，也很自豪K-POP文化，有的人就是國家感比較重啊」、「除了政治上的因素，我是認真覺得，任何國家的人來台灣能夠品嚐我們的食物，並且喜歡它們，是令人開心的事啊」。

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