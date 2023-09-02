英國男騎車載她「雨夜飆雪隧」　導航基隆給錯路…一路向北35km

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

國道5號北向在昨（1）日晚間，驚見有1部雙載機車騎在路肩，當時天色昏暗、還下著間歇性雨勢，相當危險，國道警方獲報立即前往攔停，這才發現機車上一男一女為外籍人士，表示是想到基隆、卻被導航帶上了高速公路，還一路經過了雪隧，警方也依法對騎士開出3000到6000元罰單。

▲英國籍男女騎機車誤闖國道，一路經過雪隧才被攔停。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



警方指出，1日晚間19時58分左右，透過國道監視系統，發現於國道5號北向路段，有1部機車誤闖國道，巡邏員警接獲勤務中心通報，立即前往稽查，於石碇服務區將機車攔下，發現該機車騎士為一名31歲英國籍男子，後座的女子也為外籍人士，他們表示想要去基隆，因衛星導航設定錯誤，導致誤上高速公路。

據了解，機車是誤騎上宜蘭交流道，並一路向北經過雪隧，直到石碇交流道附近才停下，騎了大約35公里，警方告知騎士，機車行駛高速公路之行為已違反道路交通管理處罰條例：可處新臺幣3000元以上，6000元以下罰緩。

本大隊在此呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。