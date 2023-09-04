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社會 社會焦點 保障人權

師大商圈仇外男吐口水挑釁　罵台女：怎麼可以跟外國人結婚

國際學生,外國人,各國人,觀光客（圖／達志／示意圖）

▲台北師大商圈最近出現1名仇外男子，經常對路過的外籍人士吐口水咒罵。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子經常出沒台北市師大商圈附近，一看到有外國人，不是吐口水，就是大罵髒話咒罵對方，日前他看到1對異國夫妻，不但拿起安全帽作勢打人，還口飆五字經，用極難聽的字眼辱罵台籍女子「怎麼可以嫁給外國人？」警方獲報後循線找到吳男，台北地檢署4日依恐嚇罪起訴吳男。

臺灣師範大學因為有全台最大的國語教學中心，是許多外籍學生來台學習中文的第一站，連帶周遭的師大商圈延伸到公館夜市、南門市場附近，都常見許多外國人士，而40多歲的吳男因為就住在附近，所以經常會出現在師大學校周遭。

檢警調查，吳男早就是當地有名的仇外分子，經常隨機辱罵外國人，但因外國人聽不懂台語，大多當吳男是在胡亂叫囂，快速離去、避免糾紛，但他在4、5月間，先是在路上看到1名非洲裔的學生，朝他吐口水後，罵了「幹妳XXX」，非裔學生不滿而報警。

▲▼臺灣師範大學,師大,師大商圈,大安區,周杰倫住家。（圖／記者姜國輝攝）

▲師大擁有全國最大的國語教學中心，因此附近聚集不少外籍人士。（示意圖／記者姜國輝攝）

隔沒幾天，他看到1名台籍女子和外籍男子親密走在路上，又是上前一頓臭罵，女子不滿無端受辱，告訴吳男，外籍男子是他的老公，吳男竟拿起安全帽作勢要打人，還怒吼「妳怎麼可以跟外國人結婚？」、「那是不是隨便誰都可以XX妳？」

台籍女子越想越氣而提告，警察循線找到吳男，吳男到案坦承犯行，但堅稱那些外國人要入侵台灣，「我們應該要做好戰爭準備」，雖然非裔男子和異國夫妻決定不再跟這種人計較，不追究吳男罵髒話公然侮辱的部分，但吳男舉起安全帽的動作，足以使人感到恐懼，檢察官最後仍依妨害自由罪章的恐嚇罪金吳男提起公訴，並請法院簡易判決處刑。

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