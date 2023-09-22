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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

府院高層同意陳吉仲請辭關鍵　未來再遇缺蛋恐難調節需求

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎前聯訪 鞠躬離場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農業部前部長陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

農業部前部長陳吉仲日前因進口蛋爭議請辭獲准。事實上，在進口蛋紛擾期間，陳吉仲確實多次表達辭意，但黨內在此事上意見分歧，一方擔心成為破口殃及選情，另一方主張據理力爭，以避免後續在市場供應上，遭不理性獵巫。但是，最終讓府院高層同意陳吉仲請辭的關鍵，在於陳吉仲認為，在野黨再攻擊下去，恐影響未來雞蛋進口的調節需求，而自己也身心俱疲。

就「短期進口雞蛋措施」本身，執政高層認為，陳吉仲確實解決蛋源不足，以及平抑蛋價的任務，而且評估國民黨立委過去在疫情期間，多次強攻疫苗議題，最初污名化AZ疫苗，導致後來民眾產生不敢打的社會紛亂。

因此，在雞蛋進口的議題上，在氣候變遷之下，北回歸線以北國家幾乎都面臨禽流感、蛋雞生產短缺問題，未來在生產模式沒有調整妥適前，仍可能會遇到供給問題；所以，府院高層在執政立場上認為，必須做好政策說明，不僅是為了這次，而是未來不論哪一個執政團隊，都有機會面對的雞蛋進口調節需求的問題。

不過，也不可諱言地，民進黨內也有一方抱持不同的立場，認為在野陣營就是看準陳吉仲的仇恨值，他是非常鮮明的攻擊對象，先將他擊垮之後，後續再進一步追打新系背景的中央畜產會董事長林聰賢，進而強攻民進黨總統參選人賴清德，勢必要在適切時間點止血，避免讓此議題真的成為選戰破口。

但是，真正讓執政的府院高層點頭，讓陳吉仲摘下烏紗帽的關鍵，還是陳吉仲在請辭過程中表示，在野黨的非理性攻擊、仇恨操作，已經傷害到產業跟人民，甚至會影響未來進口的調節需求，而且在歷經這段期間政策辯護與討論下都未果，自己也身心俱疲。

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