怒農業部要業者做不實標示　國民黨團：將提修法懲教唆官員

▲賴士葆、李德維出席國民黨團21日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市府查獲金寶蛋品科技、新德貿食品等2家農業部代工的液蛋製造廠，今年6月起使用土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，而金寶蛋品科技業者冤喊是農業部要求。對此，國民黨立法院黨團今（21日）表示，農業部前部長陳吉仲教唆廠商做不實標示，應受到相關懲罰，但相關罰則、《刑法》只罰百姓，沒辦法罰官員，將在近期提案修法，對教唆企業造假的政府官員等提出規範。

國民黨立法院黨團21日舉行「農業部指示進口混蛋標示國產蛋，陳建仁 賴清德 出來負責！」記者會，藍委賴士葆表示，農業部宣稱雲林縣沒有進口蛋，結果雲林縣政府衛生局在縣轄內，揪出440箱巴西蛋，冒充台灣蛋，該廠商金寶蛋品科技公司發聲明，表示是接受農業部、畜產會委託執行進口蛋加工專案，將畜產會提供的巴西殼蛋，加工成為液蛋後，全數送回畜產會，並未拿到市場販售。

「金寶蛋品的聲明，就是戳破農業部、陳吉仲、畜產會和賴清德的謊言。」賴士葆說，農業部教唆廠商造假，還提供標籤範例，要求將進口蛋加工成液蛋後，標示生產地為台灣，廠商只是負責「來料加工」，這是進口蛋爭議事件中，最可惡的地方；若把農委會公文和金寶蛋品聲明兩相對照，再根據雲林縣衛生局查獲金寶蛋品確有代工事實，顯然農業部公然說謊，根本就是政府要求廠商造假。

賴士葆也指出，農業部把巴西進口蛋加工之後，標示為台灣液蛋，創造一個名詞叫做「實質轉型」，但立馬被衛福部食藥署打槍，沒有所謂「實質轉型」東西。賴批評，農業部到底是怎麼了？怎麼官員一個比一個更加荒腔走板。

賴士葆說，蔡政府帶頭違反《食安法》第15條第一項第7款：「攙偽或假冒」，以及《刑法》第255條：「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」、《刑法》第339條：「詐欺背信」。但賴也說，相關罰則、《刑法》只罰百姓，沒辦法罰官員，將在近期提案修法，對教唆企業造假的政府官員等提出規範。

首席副書記長李德維表示，非常訝異陳吉仲在擔任農業部長任內，竟然發生公務員直接要廠商造假行為，難道現在農業部不該受到相關懲罰嗎？先有農業部教唆廠商犯法，事件曝光後，再由食藥署開單重罰，陳建仁須對國人說清楚、講明白。

對於陳吉仲下台後，民進黨全黨上下表達「非常疼惜」，而陳吉仲稱自己下台，可抵換來政府對假訊息的重視，就值得，李德維質問，是誰造假？不就是農業部嗎？不單單是農業部自己造假，還教唆廠商造假，不就是民進黨的政務官，教唆民間廠商造假嗎？賴清德還隔空送暖，稱「7年來辛苦了！」，是不是代表民進黨上下要相挺造假、教唆的政務官？農業部僅用一個「督導不周」就想撇清、卸責教唆違法行為？真是可惡至極、令人不齒。

「一個入罪於民的政府，我們還可以信任嗎？」李德維說，國民黨團呼籲民進黨政府，不要瞎挺教唆廠商造假的政務官，明天立法院將針對專案進口雞蛋進行提出質詢，提醒行政院、民進黨上上下下應做好準備；同時也呼籲監察院，重大食安事件，難道不用立即進行調查嗎？陳菊若還只想掩護做不好的同志，明年國人會用選票唾棄你們。