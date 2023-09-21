大哥沒有輸！他引知名動畫評陳吉仲下台　估賴清德民調有望回40％

▲黃暐瀚以《鬼滅之刃》劇情分析陳吉仲下台。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

巴西進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日為此請辭下台，引發各界熱議。媒體人黃暐瀚21日就在臉書以日本知名動畫《鬼滅之刃》的劇情分析，陳吉仲就是「杏壽郎」，力拼上弦「猗窩座」（萬惡的藍營），力戰身亡，炭治郎（綠營與總統參選人賴清德）在一旁悲痛莫名，大喊「大哥沒有輸」，雖然「吉仲杏壽郎」犧牲了，但「清德炭治郎」將更上一層樓，綠營更團結，勝率更提高，民調重回40％指日可待。

黃暐瀚直言，雞蛋的問題，搞到全民有怨、衝擊選情，必須處理，而處理的方式只能是陳吉仲下台。他指出，第一「傷害停損」，陳吉仲先先針對紛擾道歉，周四報告之後請辭，週五不去立院，停損點就是「下台」；第二「悲壯離開」，他解釋，陳吉仲道歉但不認錯，因為不能認錯，「沒有錯，卻被逼下台」，才能凸顯在野黨造謠抹黑，媒體配合攻擊，「吉仲沒有錯，吉仲很委屈。」

至於「為什麼賴清德笑而不答？」，黃暐瀚分析，因為賴清德不能表態，既不能挺陳吉仲，會犯眾怒；也不能罵陳吉仲，顯得太薄涼，所以先前一直不表態，等到陳吉仲一辭，就出手肯定陳吉仲過去七年辛苦了，形成送暖、大團結的氛圍。

黃暐瀚指出，反觀在野黨，先是罵陳吉仲「為什麼不道歉」，道歉了再罵「為什麼不下台」，現在下台了，還罵「落跑留下爛攤子」，給人只會批評，橫豎都罵的不理性印象，對於大選未必加分。

「吉仲必須走，但走，要走得有意義、有代價」，黃暐瀚預言，賴清德的五連跌能就此止血，之後綠營大團結，民調回40％，指日可待。他也拿《鬼滅之刃》形容，陳吉仲就是「杏壽郎」，力拼上弦「猗窩座」（萬惡的藍營），力戰身亡，炭治郎（綠營與賴清德）在一旁悲痛莫名，大喊「大哥沒有輸」，雖然「吉仲杏壽郎」犧牲了，但「清德炭治郎」將更上一層樓，綠營更團結，勝率更提高。