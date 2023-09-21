滅火器狂噴！伴娘「倒地尖叫」哭泣　陸鬧婚男圍著嘲笑

▲大陸山東青島多名男子在婚禮現場上婚鬧，用滅火器狂噴2名伴娘，引起網友撻伐。（圖／抖音）

圖、文／CTWANT

大陸山東日前有多名男子，在婚禮現場上婚鬧，用滅火器狂噴2名伴娘，過程中2名伴娘不斷尖叫，後續更被噴倒在地，但眾人仍舊不停手，還不停嘻笑。而事情爆紅後，引起網友撻伐，對此拍攝者出面表示，事前都有跟伴娘們商量，後來她們也有清洗乾淨，沒有對這件事追究。

根據《環球網》報導，大陸山東青島日前一則影片在網路上爆紅，影片中可以看到，當時2名伴娘從禮車下來後，遭到多名男子拿滅火器狂噴。過程中，2名伴娘不斷尖叫逃跑，最後更被噴倒在地不斷哭泣，但一群人不但沒停手，還不停嘻笑看戲。

影片爆紅後引起網友撻伐，認為他們這樣婚鬧的行為真的太過分，紛紛留言表示「開玩笑也要看對方反應吧，都躺在地上哭了還不停手」、「真的搞不懂這樣做的意義到底是什麼」、「拿滅火器婚鬧？這是多麼無知的人啊」、「即使說好也不能這樣搞伴娘阿」。

事後，拍攝者也出面解釋，指出這個婚鬧行為，是事前就已經跟伴娘討論好的，也有提前替她們準備雨衣「後來她們清理乾淨後，也沒有去追究這件事。」對此，城揚區夏庄派出所的工作人員表示，「已經看到相關視頻，會反應給民警處理。」

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