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阪神虎封王跳道頓堀！老球迷分享經驗：得尿道炎「流出白膿液」

▲開心的阪神虎球迷 （圖／翻攝自推特）

▲阪神虎隊獲勝當天，有26人跳入道頓堀慶祝 （圖／翻攝自推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日職阪神虎隊14日擊敗巨人，睽違18年拿下央聯冠軍，興奮的球迷湧進道頓堀歡欣慶祝，戎橋還因此而搖晃，甚至有26人跳進道頓堀川慶祝。然而，有一名球迷透露，他2002年世界盃時也跳入道頓堀慶祝，沒想到3天後確診尿道炎，甚至下體流出白色濃液。

據產經新聞報導，大阪警方部署了1300名警察嚴防意外發生，據警方統計，目前有26人跳進道頓堀川慶祝，但沒有傳出任何意外和逮捕事件。

據日媒《ShareNewsJapan》報導，一名男子表示，2002年世界足球盃時，他因太過興奮而跳進道頓堀，當下只覺得水裡有奇怪的臭味，但3天後卻感覺生殖器疼痛，甚至流出白色濃液，嚇得他立刻就醫，這才被確診為尿道炎，「我現在不敢跳了，任何跳入水中的人都應該快點洗澡」。

此外，《NHK》委託專家8月對道頓堀進行水質分析，發現每100毫升的河水中有約1000個大腸桿菌，若跳水就等同於在馬桶水中游泳，呼籲民眾不要在河中游泳，否則會出現腹痛、腹瀉等情況。

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