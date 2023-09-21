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數位部攜三大電信首次演練「災難漫遊」　緊急狀況可保基本通訊

▲▼數位部攜三大電信首次演練「災難漫遊」。（圖／數位部提供）

▲數位部攜三大電信首次演練「災難漫遊」。（圖／數位部提供）

記者蕭文康／台北報導

數位發展部今配合內政部消防署「112年國家防災日大規模震災救災動員演練」活動，與三大電信業者合作進行首次「災難漫遊」演練，模擬當緊急狀況發生時，民眾可藉由跨網漫遊，連到其他業者持續運作的行動通訊網路，保有基本且安全的通訊權益，以實際行動傳達如何提升數位韌性。蔡英文總統也在數位部闕河鳴政務次長陪同下，視導演練過程。

數位部說明，漫遊是一種商業機制，讓A電信業者的用戶，在特定區域下，得以使用B電信業者的行動通訊服務。「災難漫遊」則是政府為確保一般民眾在重大災難或緊急情況發生時，能夠維持基本通訊服務，透過電信業者協助，於全國提供漫遊的機制，只要有任何一家業者的行動網路仍可使用，民眾就可透過該網路進行通訊，並接取正確的政府資訊。

數位部表示，此次「災難漫遊」演練是小規模演練，在新竹縣體育場區域進行，考量演練地點附近人、車流緊密，為顧及國人通訊權益及避免使用上的誤解，因此本次演練採用「手動選網」方式達成跨網漫遊目的，並未採用實際關閉附近基地台。

透過電信業者合作與系統設定，參與演練門號即可漫遊至非原合約的電信業者行動網路，並進行「對外聯繫報平安」、「即時新聞好收看」，及「避難資訊易搜尋」等演練項目。

為持續精進災難漫遊機制，數位部已規劃於113至114年繼續辦理災難漫遊劃，研析國外跨網漫遊架構，並研提國內電信業者啟動災難漫遊機制的SOP及應處建議，強化重大災難時的通訊網路數位韌性，以確保民眾保有基本且安全的通訊權益。

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