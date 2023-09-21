聯大期間蔡總統蕭美琴齊發聲　籲維護台海穩定

文／中央社記者尹俊傑紐約20日專電

聯合國大會總辯論期間，總統蔡英文、駐美代表蕭美琴今天分別以錄影演說與對話方式參與紐約民間會議，呼籲國際合作維護台海和平穩定，反制中國對台施壓的種種作為。

蔡總統應紐約非營利組織Concordia邀請，在年度峰會上發表近6分鐘錄影演說。蕭美琴隨後登台，與曾任美國國務院亞太助卿的亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）討論台海安全。

▲總統蔡英文。（圖／翻攝YouTube／presidentialoffice）

蔡總統說，台灣是國際民主社會重要夥伴，在全球供應鏈中地位舉足輕重，台海和平穩定符合所有人的利益。台灣安全與國際參與，不僅是為維護共同經濟利益，也是為捍衛自由、民主、尊重人權等對人類福祉至關重要的普世價值。

總統表示，「我們的威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊，頻繁軍事演習，並以其他形式的灰色地帶活動對台灣及其友邦極限施壓，台灣與區域安全正面臨嚴峻挑戰。台灣深知須努力不懈維護和平、保護得來不易的民主，面對中國日益挑釁的作為，為確保區域和世界穩定，國際合作至關重要。

蔡總統說：「只要團結一致，堅守信念，相信我們將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。」

這是蔡總統連續第2年以錄影專題演說形式參與這項聯合國社群大型公開活動，向世人宣示台灣捍衛民主的決心及希望走向國際的意志。

蕭美琴與羅素對談時以「最大公約數」形容台海現狀，並說區域和平穩定促進經濟繁榮、成長及進步，區域局勢不穩的影響將遍及全球。台灣樂於和美國等國際社會夥伴攜手，也願意和北京對話，希望所有利害關係方都和台灣合作，防止和平現狀遭破壞。

她說：「現狀受不同力量拉扯，並非靜態，需要以審慎、務實作為維持平衡，也需要國際協調確保區域穩定。」

蕭美琴提到，台灣面對中國軍事脅迫、網路攻擊、政治作戰及假訊息等挑戰，須不斷強化民主韌性，提升不對稱作戰能力，持續深化台美夥伴關係，並以經貿合作等方式凝聚國際利益，包含6月簽署首批協定的台美21世紀貿易倡議、推動中的雙邊租稅協定。

台灣獲美國朝野一致支持，蕭美琴表達感謝，並強調須確保台灣不成為美國國內政治競爭中的議題。

談到台灣遭聯合國等國際組織排除在外，蕭美琴說，這源於北京企圖政治孤立台灣，台灣需要以創新、創意做法因應。世界剛經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，病毒無視政治界限，強化全球韌性時不該排除像台灣這種發揮良善力量的重要夥伴。

今年外交部推動參與聯合國案提出4大訴求，與前幾年最大不同是加進敦促聯合國「積極維護」台海及鄰近區域和平、穩定及安全。

蕭美琴會後受訪表示，台海和平穩定有助全球經濟繁榮與發展，不只台灣人期待，也符合全人類共同利益。台灣持續參與衛生、環境、氣候變遷等國際議題之餘，台海安全將是台灣不斷與國際接軌、對話的重要議題。