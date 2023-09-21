陳吉仲下台「蔡英文被打殘了」？郭正亮驚曝：畜產會恐有大內幕

▲陳吉仲、蔡英文。（圖／記者宋良義攝、總統府提供）



記者朱祖儀／綜合報導

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢於19日晚間雙雙請辭。對此，前立委郭正亮認為，「蔡英文真的被打殘了」，因為陳吉仲第一天意外留任，表示蔡英文的意志還在作用，但後續新潮流反彈力道太大，擔心會害到賴清德，他們對這個斷點的停損很激烈。

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳吉仲下台，改由農業部政務次長陳駿季暫代部長，但現在只要出問題，還是都會怪在陳吉仲身上。從此次事件中，他也發現產生了一個權力效應，「我認為蔡英文真的是被打殘了」，因為陳吉仲第一次請辭意外留任，國民黨本來都暗爽在心裡，沒想到一天就翻盤了。

為何陳吉仲第一天會被留任？郭正亮認為，「表示蔡英文的意志還在作用」，所以蘇貞昌就立即跳出來，因為他知道蔡英文主張什麼，可是隔天新潮流的反彈力道實在太大，擔心這樣會害死賴清德，「你們對林聰賢沒有幫忙，你們不滿嘛，那一起配、一起死啊」，新潮流對這個斷點的停損是很激烈的，會妨礙到賴清德就砍了。

郭正亮更說，「結果大家都沒去查畜產會，可是搞不好畜產會裡面有大內幕，因為這搞不好是人家推薦的，然後林聰賢就同意了」，搞不好就是新潮流的立委，這裡面可能有金錢的往來，但沒有人知道，「我現在就讓你查不到，因為林聰賢也走了」。