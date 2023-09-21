台海和平符合所有人利益　蔡英文演說：國際合作至關重要

▲總統蔡英文演說。（圖／翻攝X「@james_t_quinn」）

文／中央社記者溫貴香台北20日電

總統蔡英文在紐約非營利組織Concordia年度峰會發表錄影專題演說指出，台灣是國際民主社會的重要夥伴，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，台海和平穩定符合所有人的利益。她感謝許多國家聲援台灣的國際參與，台灣可為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。

Concordia年度峰會歷年均邀請赴紐約參加聯合國大會總辯論等活動國家元首、政府首長等政、學、商各界、聯合國高階官員、相關國際組織及公民社會領袖與談。

蔡總統應Concordia之邀，於20日晚間（紐約時間上午），在其2023年度峰會（2023 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說。

總統首先感謝Concordia再次邀請她參加今年的峰會，與重要領袖一起分享對當前全球議題的觀點。她說，處理這些議題需要廣泛的合作，特別是在衝突和不穩定的局勢迅速蔓延之際，這在最近發生的人類悲劇中尤其明顯，例如俄羅斯入侵烏克蘭及COVID-19疫情，至今仍影響全球。

蔡總統說，雖然這些挑戰有時看似無法克服，但相信最重要的是保持希望。

今年峰會的主題強調民主、全球安全和人權對於促進社會進步的重要性，她說，這些也都是台灣關注的議題，台灣對堅守民主、安全和人權的承諾，是一切作為的方針，與國際交往秉持著和共享民主價值的友邦及理念相近夥伴合作的信念。

總統說，台灣除了是國際民主社會的重要夥伴外，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，生產全世界9成以上的先進半導體，每年全球約有近半數貨櫃船通過台灣海峽，這使得台灣及此區域的安全更為重要，台海的任何干擾都可能波及全球。

「台海的和平穩定符合所有人的利益」。蔡總統強調，台灣及區域安全面臨日益嚴峻的挑戰令人擔憂，「威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊、頻繁的軍事演習及其他形式的灰色地帶活動，對台灣及其友邦極限施壓。

她說，在台灣首當其衝面臨持續不斷的威脅時，她深知必須努力不懈以維護和平，並保護得來不易的民主。然而，為了因應中國日益挑釁的作為，並確保區域和世界的穩定，國際合作至關重要。

令人欣慰的是，許多世界領袖同為關切。她說，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）今年曾表示，聯合國將全力協助緩解台灣海峽的緊張局勢。就在上個月，美國、日本和韓國的領袖重申，台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全繁榮不可或缺。

蔡總統感謝許多國家聲援台灣的國際參與，有了更廣泛的參與，可以為推動永續發展和全球福祉做出更多貢獻。台灣的安全和國際參與，不僅是為了維護共同的經濟利益及促進進步，也是為了捍衛自由、民主和尊重人權等普世價值。

她說，目睹民主普遍倒退之時，不該忘記達致民主的歷程。台灣克服數十年的威權統治和戒嚴，實現了民主。當前威權主義擴張的趨勢令人憂心，也威脅安全，但是台灣享有的強健民主制度，對抵抗威權主義擴張者當有鼓舞作用。只要團結一致，堅守信念，相信將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。

今年峰會除蔡總統外，受邀發表演說者尚包括巴拉圭共和國總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）、納米比亞第一夫人蓋因戈斯（Monica Geingos）、克羅埃西亞前總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarović）、愛沙尼亞前總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）及國際電信聯盟(ITU)秘書長鮑丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）等。