高雄藍營議員告陳吉仲林聰賢圖利！　指「專案進口雞蛋」去年就有

▲國民黨高雄市黨部告發陳吉仲、林聰賢圖利！食藥署瀆職。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員今（21）日下午前往高雄地檢署，告發農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢涉嫌圖利，以及食藥署瀆職，現場並出示中央畜產會決算書驚爆，質疑進口雞蛋專案是農業部和畜產會說謊騙人民，另告發食藥署處理液蛋食安事件涉嫌瀆職，呼籲檢調儘快啟動調查，讓人民別再活在食安危機當中。

市黨部發言人莊為傑驚爆，民進黨政府其實自去年起就開始專案進口雞蛋，根據中央畜產會的決算報告書，自去年起就陸續從美國、澳洲、日本等國開始專案進口雞蛋。他說，過去有民代質疑，超思一家小公司為什麼可以進口上千萬顆的雞蛋，農業部則發布超思進口日本雞蛋的檢疫證明書，代表超思有「進口實績」。

▲莊為傑驚爆，「專案進口雞蛋」去年就有。（圖／記者賴文萱翻攝）

莊為傑說，這可以合理懷疑這是去年中央畜產會透過預算補助給超思，讓超思有「進口實績」，再來負責今年的巴西進口蛋嗎？

▲▼依據畜產會決算書中，去年突然出現一個蛋品產銷冷鏈設備輔導計畫。（圖／記者賴文萱翻攝）

他進一步指出，現在高雄充斥著待報銷的雞蛋都放在冷鏈倉儲中，而依據畜產會決算書中，去年突然出現一個蛋品產銷冷鏈設備輔導計畫，對比109、110年完全沒有這樣的計畫，令人質疑這些冷鏈設備輔導計畫中，有哪些廠商受到補助？政府應該要講清楚說明白！

立委候選人、市議員陳美雅表示，日前台中查獲進口蛋被標示為國產蛋，業者卻喊冤一切都是農業部指使，她痛批政府竟帶頭要業者不實標示，這樣欺騙已經讓國人喪失對政府的信心，令人痛心。

陳美雅進一步表示，現在最令人擔心的是校園營養午餐是否出問題，新北市衛生局查出發現有許多進口蛋混用國產蛋成為液蛋，質疑農業部與食藥署怎麼會放任這樣的問題出現，食藥署有沒有徹查？她怒轟，人民最重要的食安問題，帶頭欺瞞的竟然是農業部與食藥署，原來最大的詐騙集團是政府？

▲藍告陳吉仲、林聰賢圖利，怒嗆政府失能裝混蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委候選人李明璇怒批，政府帶頭說謊、帶頭當壞蛋，謀財又害命，陳吉仲當初說緊急專案進口需要有進口雞蛋的實績，而依照農業部發布之圖卡，超思有從日本進口雞蛋的「實績」，但調出畜產會決算書內容，發現去年從日本進口了192櫃的雞蛋。

李明璇怒要畜產會出來說清楚，這192櫃是不是超思進口的雞蛋？緊急進口專案難道是為了超思而設立嗎？ 她指出，去年9月才成立的公司，這麼剛好直接搭上「缺蛋順風車」，可以進口日本雞蛋，然後到今年又搭上進口蛋專案，再接手進口巴西蛋。「去年的進口拿來當今年實績，難道這是農業部和畜產會聯手騙人民嗎？日本蛋有沒有洗產地的問題？」

▲陳美雅要陳其邁快點硬起來，別讓市民活在食安恐懼中。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委候選人陳若翠痛批，政府由上到下都在掩護超思，農業部、食藥署及畜產會一個謊又編一個謊，身為總統的蔡英文和行政院長陳建仁到現在都還放任進口蛋的問題繼續荒腔走板，也沒有向人民針對食安問題而道歉？陳若翠表示，據新聞報導有民眾疑似因為吃下過期蛋而就醫，痛批這個夭壽政府，讓人民身陷食安危機，呼籲檢調勿枉勿縱，不能沒有說清楚，就讓他們溜之大吉。