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進口蛋冒充國產蛋　藍立院黨團擬杯葛22日專案報告

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院22日開議，規劃行政院長陳建仁針對農業部專案進口雞蛋相關事項進行專案報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（21日）表示，雖然是國民黨團要求專案報告，但又發生進口蛋冒充國產蛋的重大問題，為了2300萬人民的食安問題，該有的立場，國民黨團一定表達，正在研議是否杯葛。

國民黨21日上午舉行立法實務研討會，對於明天立院開議國民黨團是否杯葛，曾銘宗受訪表示，正在研議 ，國民黨團會適度表達該有的立場，因為明天是有關蛋的專案報告，雖然是國民黨團要求的，且政府官員也來了，但又發生進口蛋冒充國產蛋的重大問題，為了2300萬人民的食安問題，該有的立場，國民黨團一定表達。

針對進口雞蛋爭議，有2家替農業部代工的液蛋製造廠被查到使用進口蛋，但產地卻標台灣，其中一家業者冤喊是農業部要求。藍委陳玉珍說，如果業者所說屬實，不只是中央帶頭違法，還是中央帶頭要求業者做不實標示，等於農業部蓄意欺瞞人民。

陳玉珍表示，她之前吃到過期雞蛋而住院打點滴，所以蛋的議題蠻嚴重的，不是部長跟畜產會董事長下台這麼簡單，這關乎食安議題。另外金門現在雞蛋要進到台灣，若20顆以上就須經過檢疫，「一國兩制」情況嚴重；此次進口蛋爭議，前面是涉嫌圖利，後面則是政策失當，浪費人民納稅錢，民眾也憂心食安。

藍委洪孟楷則指，《食安法》第15條規定不能攙偽，這涉嫌食安法、《刑法》詐欺跟標示不實，想不透為何由該把關的農業，帶頭違法，且要求加工廠這樣的樣張。洪孟楷根據網友提供的樣張說，6月原始樣張寫的是「中央畜產會-雞蛋調度專案」，原產地寫台灣，所以中央畜產會明知是進口蛋，原產地卻寫台灣，直到7月才更正原產地為巴西，這證據證明農業部跟中央畜產會違法。

洪孟楷也提及，農業部前部長陳吉仲下台前的記者會，有記者詢問，如果近期衛生單位稽查進口蛋流向，有業者把進口蛋加工成液蛋，產地改成台灣，這就是當初中央畜產會做的事情，而陳吉仲說，不管加工、洗選，使用進口蛋當液蛋卻標記台灣，就違反相關法規，須依法辦理，所以他要問，除了上述2家加工業者外，還有誰配合演出？還有多少這樣情況？當初這些液蛋流向為何？農業部今都要說清楚，不是一句搞錯了、更正了就沒事，涉嫌違法，他決不放過。

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