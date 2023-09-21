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大潤發推巨無霸食材！50倍大蛋黃酥　還有超長手臂蝦、30CM魷魚

▲▼大潤發推出巨無霸食材，其中50倍大、20倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」開賣至今引起不少話題。（圖／業者提供）

▲大潤發中秋加碼推出巨無霸食材，其中50倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」開賣至今引起不少話題。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中秋節腳步逼近，大潤發宣布加碼推出限時限量「巨無霸商品」，包括跟手肘一樣長的「手臂蝦」、超過30CM「深海魷魚足串」、大2倍的「特大公香魚」，還有50倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」等，各種巨大食材期望帶給消費者趣味又美味的體驗，指定期間消費再送現金抵用券。

▲▼大潤發推出巨無霸食材，其中50倍大、20倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」開賣至今引起不少話題。（圖／業者提供）

▲視覺震撼！大潤發推出比一般蛋黃酥大50倍的「巨無霸紅豆蛋黃酥」。（圖／業者提供）

大潤發表示，為搶攻中秋商機，集結烤肉必備食材、用品、禮盒、美酒等，也祭出大潤發聯名卡5.5%回饋，而指定日期（9/23、9/24、9/29、9/30、10/1）消費加碼再送現金抵用券。目前中秋檔期至今，整體業績成長約1成，上看成長至5成業績；而在限量的巨大品項、加碼活動、消費回饋與特規的「巨無霸紅豆蛋黃酥」加持下，預估烘焙業績可成長約3成。

▲▼大潤發推出巨無霸食材，其中50倍大、20倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」開賣至今引起不少話題。（圖／業者提供）

▲中秋加碼挑選許多「巨無霸生鮮品項」，包括跟成人手肘一樣長的「手臂蝦」。（圖／業者提供）

中秋加碼挑選許多「巨無霸生鮮品項」，除了滿足視覺、味覺外，也比新鮮度，包括從產地冷凍直送、跟成人手肘一樣長的「手臂蝦」；還有身長超過30CM「深海魷魚足串」；更有比平常體積大上2倍的「特大公香魚」，品項端出，就讓人發出一陣驚呼聲！

▲▼大潤發推出巨無霸食材，其中50倍大、20倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」開賣至今引起不少話題。（圖／業者提供）

▲還有尺寸比50元硬幣還要大的「特大文蛤」。（圖／業者提供）

業者推薦，若再搭配日本名店「敘敘苑燒肉醬」，就能讓烤肉派對一秒變名店；而喜歡原汁原味，也不可錯過尺寸比50元硬幣還要大的「特大文蛤」及「日本生食干貝」，經過火烤後，就能逼出海鮮的鮮甜口感。

若想要大口吃肉，首推「美國安格斯無骨牛小排」大包裝，有極為豐富的油花，且油脂分佈均勻，香煎過後輕灑一點「胡同秘製調味粉」就能吃到肉質的鮮嫩。蔬菜類則有「台灣茭白筍」、「帶殼玉米筍」、爽口的「美國蘿美心生菜」，都是烤肉桌上最受喜愛的蔬菜。

更祭出會員獨享7天瘋搶價，9/22~9/28活動前7天，「台灣絲瓜」原價55元，特價47元；9/29~10/5「紐西蘭 富士蘋果」原價139元/袋，特價119元/袋，都是中秋檔期必搶品。額外推出指定冷凍包裝海鮮，消費單筆滿999元，送100元現金抵用券。

大潤發也推薦自家烘焙坊的蛋黃酥，廣受到消費者青睞，每年中秋檔期都有超過40萬顆的銷售，其外皮採用天然奶油製作，散發自然的奶油香氣，鹹鴨蛋選用以傳統紅土醃製滿30天的屏東鴨蛋，有別於市場上的烏豆沙餡，採用成本更高的台灣紅豆減糖配方，並添加天然奶油熬煮，吃起來不甜膩外，更能吃到紅豆的香氣與柔順口感。

▲▼大潤發推出巨無霸食材，其中50倍大、20倍大的「巨無霸紅豆蛋黃酥」開賣至今引起不少話題。（圖／業者提供）

▲除了50倍大「巨無霸紅豆蛋黃酥」，大潤發加碼製作中型如小蛋糕尺寸，正規版的10倍大小的版本，三種版本滿足各族群消費者。（圖／業者提供）

此波更推出轟動市場、震撼視覺的「巨無霸紅豆蛋黃酥」，巨大亮澤外皮撒上濃香芝麻，是正規版的50倍大，名副其實的好吃又好玩，成為中秋團圓桌上的吸睛焦點，從開賣就不斷受到網友熱烈討論。而為滿足小家庭需求，更加碼製作中型如小蛋糕尺寸，正規版的10倍大小的版本，期望讓所有消費者都能享受難得的中秋樂趣。

為了讓大家比浮誇、比澎湃，大潤發自9/15-9/30​於官方臉書舉辦「中秋大烤驗」，民眾上傳購買的烤肉戰利品合照，就有機會獲得「烤試獎學金」，總獎金高達10萬元發幣，約等同於現金10萬元，可於消費時全額折抵，並加碼多項好禮。

▲▼肯德基「7吋大蛋撻」再次限時限量回歸。（圖／業者提供）

搶攻「巨無霸品項」吸睛效果，速食業者肯德基近來也限時限量回歸「巨大蛋撻」，推出「7吋原味大蛋撻中秋限定禮盒」，在全台北中南共55間門市供應。即日起至9月29日開放肯德基官網線上預訂，產品提領時間為9月28日～9月30日（限時3天）每日晚上10:00 pm-10:30 pm，每間店每日晚上限量現場製作。

▲全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法。（圖／記者林育綾攝）

另外，全聯福利中心今年中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出「五大風格烤肉法」，集結「台、美、日、韓、泰」五個國家風格食材及烤肉醬料，還幫消費者規劃多種直接買來就能烤的組合，包括日式串燒、牛小排、雞腿排等，也有烤肉名店「鳥哲燒物」、「胡同燒肉」推出的高檔烤肉套組；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具換購。

▲全聯中秋檔期同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／業者提供）

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