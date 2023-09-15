全聯小時達「中秋200元折扣碼」看這裡！限時爆殺商品最低9元

▲全聯小時達除了強調最快30分鐘把食材送到家，指定期間還祭出「現折200元」折扣碼。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接全面解封的中秋節，全聯今年主打「中秋報復性烤肉月」，而全聯小時達除了強調最快30分鐘把食材送到家，9/16-17以及9/22-10/5，還祭出「現折200元」折扣碼；搭配指定支付加碼回饋省更多；若在Uber Eats全聯指定期間下單，還有精選15支爆殺商品「最低只要9元」。

▲小時達9/16-17推出快閃2天折扣碼，單筆買滿1500元輸入折扣碼【HAPPYBBQ】就現折200元。（圖／業者提供）

全聯今年祭出5國風格烤肉，而各式肉品、海鮮、生菜、烤肉醬、烤肉用具、中秋禮盒等，在PX!GO!「全聯小時達」也都買得到。為拼中秋買氣，9/16-17推出快閃2天折扣碼，單筆買滿1500元輸入折扣碼【HAPPYBBQ】就現折200元。

若使用全支付或PX Pay全額支付，指定類別(生鮮/飲料/烤肉醬/香料粉/五金)單筆消費每滿600元，還贈480限時福利點。而9/22-10/5中秋檔期最後衝刺，全站單筆滿1000元，輸入【CHEAP200】現折200元，新客再送獨享折價券300元，等於滿千就送500元。

▲在Uber Eats全聯下單，還有爆殺銅板價商品「最低9元」。（圖／業者提供）



另外在Uber Eats全聯下單，還有爆殺銅板價可搶！即日起到9/29前，每周二、五，精選中秋15支爆殺商品「最低只要9元」。包括五月花廚房紙巾、ARIEL4D抗菌洗衣膠囊、可口可樂等，都能便宜帶回家；還有中秋夯物必BUY「鶴岡文旦約450g」，9/19只要一粒只要9元。

業者也推薦買生鮮可上「全聯分批取」，新鮮不佔位，便利又省錢。中秋期間9/16-17同享實體門市活動全支付、PX Pay購買指定類別(生鮮/飲料/烤肉醬/香料粉/五金)單筆每滿600元，贈480限時福利點。9/20當天也有分批取全館快閃優惠，「分批取就愛你，9/20撿便宜」單筆滿920元贈920福利點，最高10%回饋。

而自9/22~10/5迎接中秋連假，則祭出倒數再加碼，包括：周末六日分批取全館單筆滿800元，贈640福利點，合併實體指定類別贈點最高享16%回饋。另任選「肉要購澎派」、「鮮烤海味派」、「配料串串派」專區商品，加購任一調味品，即贈200福利點。

▲「全聯分批取」也祭出回饋。（圖／業者提供）

「全聯隔日達」在10/5前，新會員首購還享最高20%優惠。烤肉解膩必備的飲料，整箱買最划算，若怕重不想扛回家，上「隔日達」就能輕鬆購物，9/16、9/17、9/23、9/24周末享好康，單筆消費滿1500元現折100元；使用全支付或PX Pay結帳，折後金額每滿1500元，贈1000福利點，單日最高可獲得1萬點。

9/29-10/1連假期間限定再加碼，除了單筆滿1500折100元優惠，贈點門檻再降低，使用全支付或PX Pay結帳，折後金額每滿1000元，贈1000福利點。10/5前新會員還能再享首購禮，首次消費單筆滿999，現折100元；夜間20-24點下單，加碼「滿999元現折200元」，折扣高達20%，趁中秋採買最划算！