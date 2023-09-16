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誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦

▲▼誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦。（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網ETmall素食商品推出【中秋歡慶83折】活動，即日起至9/30品牌聯合慶，消費滿$2,000即送市價$250的果乾。(圖／東森購物網提供，以下同)

消費中心／台北報導

中秋烤肉已成時下流行活動，現代人習慣大魚大肉，但考量健康因素，中秋節「素烤」也成為一種新趨勢，除了滿足素食消費者的烤肉需求，跟葷食朋友烤，也可以多準備一點蔬菜均衡一下飲食。東森購物網ETmall中秋「瘋烤肉大集合」活動，特別推薦「蔬食」烤肉組合，指定商品即日起到9/24(日)下單，即可享東森幣回饋30%，另外同步還有消費滿$1200可享折抵$100方案，各種蔬食烤物，讓您擁有健康無負擔的中秋假期。

▲▼誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦。（圖／東森購物網提供）

▲▼誰說中秋一定要烤肉?東森購物網ETmall推薦中秋素烤肉組合，【河小田 】純素串串燒18串組，包含素丸子、豆腐、肉片、羊肉串等等，原價$899，東森價$799，9/24(日)前下單還可享東森幣回饋30%。

▲▼誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦。（圖／東森購物網提供）

台灣素食人口突破300萬人，佔總人口數的13%，遇上俗稱「烤肉節」的中秋佳節，近年來「素烤」掀起流行風。東森購物網看準素食商機，特別列出中秋素烤清單，推薦素食烤肉組合，從素肉、素海鮮、素丸各種食材，包括燒烤畫龍點睛不可少的醬料等全部一應俱全，讓您吃素也可以好好的烤肉，好好感受中秋團圓的節日氣氛。

▲▼誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦。（圖／東森購物網提供）

▲▼【樂活e棧】蔬食烤物，燒烤雙人組5串組合，原價$1,069，特價只要$659，燒烤澎拜組19串組合，原價$2,669，特價$1,659，現在到9/21(四)前下單，消費滿$1,200可享折抵$100方案。

▲▼誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦。（圖／東森購物網提供）

許多人誤以為素食者烤肉只能吃蔬菜，其實素食燒烤有非常多不同食材可以做選擇，「純素」烤肉組合首先推薦【樂活e棧】蔬食烤物，燒烤雙人組5串組合，原價$1,069，特價只要$659，燒烤澎拜組19串組合，原價$2669，特價$1,659，現在到9/21(四)前下單，消費滿$1,200可享折抵$100方案；其次推薦中秋【河小田 】純素串串燒18串組，包含素丸子、豆腐、肉片、羊肉串等等，原價$899，東森價$799，9/24(日)前下單還可享東森幣回饋30%。【蘭揚食品】中秋優植肉燒烤趴11包組，包含猴頭菇排、素肉丸、輕肉片、牛五花等蔬食料理包，原價$1,510，特價$1,299，9/18(一)前下單即送20%東森幣回饋，單筆滿額$888加碼再抽市價$2980的【PP 波瑟楓妮】二代石墨烯塑崩未來褲。

▲▼誰說中秋一定要烤肉? 健康「素烤」正流行　東森購物網蔬食烤物推薦。（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網ETmall針9月推出「素素圓滿」活動優惠，素食商品68折起，下單不限金額可抽【靜思書軒】豆漿粉隨身包或迷你夾心餅。

現代人吃素，除了為了身體健康，也是替愛護地球環境貢獻一份心力，東森購物針對9月推出「素素圓滿」活動優惠，素食商品68折起，下單不限金額可抽【靜思書軒】豆漿粉隨身包或迷你夾心餅1包，市價$168。慈濟靜思書軒商品同步在東森購物網販售中，中秋佳節特別推出7折起優惠，【靜思書軒】淨斯本草濃縮液30ml(中秋節限定買4盒多送1盒15ml濃縮液)，優惠價只要$3,740，此外，東森購物與慈濟基金會今年初簽訂企業共善合作協議，設立「共善專區商品」，每年將提撥銷售金額1%回饋給慈濟基金會，以幫助台灣弱勢族群。

★東森購物網ETmall九月份更推出「限時扭一扭」活動，簽到試手氣抽東森幣，100%中奬率，即抽即折。

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