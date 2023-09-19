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省錢快衝！全聯連續5天「6款蔬菜」優惠　還有衛生紙、鮮乳下殺

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯將於9/20~9/24啟動「平價蔬菜」措施，全台門市6款蔬菜限定優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

省荷包快衝！由於近來菜價上漲、波動較大，全聯將於9/20~9/24啟動「平價蔬菜」措施，全台門市6款蔬菜限定優惠；此外乾貨商品也祭出低價，包括3層衛生紙下殺、福樂美國原裝進口100%鮮乳特價單瓶175元，2瓶258元，平均1瓶只要129元等，照顧消費者荷包。

全聯在9/20~9/24期間，配合北農啟動平價蔬菜措施，除了於北農供應的北部198間門市（台北市全區、新北市板橋區、汐止區），推出6款蔬菜限定優惠；更發揮通路力量，主動將優惠擴及至「全台門市」，並增加約1倍備貨量，方便大眾就近採買。

6款優惠平價蔬菜品項包括：裸賣葉菜原價29元，優惠價26元；進口洋蔥原價48元，特價39元；鮮香菇原價65元，特價55元；履歷紅蘿蔔原價42元，特價38元；進口青花原價69元，優惠價49元；進口蘿蔔原價34元，優惠價32元，總共提供約41.5噸貨量，讓民眾可安心選購。

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「平價蔬菜」優惠措施擴及全台，並增加約1倍備貨量。（示意圖／記者林育綾攝）

除了生鮮，乾貨商品也挑戰最低價，9/22~10/5衛生紙雙重優惠，全店衛生紙/面紙/廚紙單筆每滿699元「現折100元」；買三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串加贈500福利點。怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包，超殺特價只要139元；活動期間一口氣買6串，現折加上贈點現省200元，平均1抽不到0.09元；春風SILLACE頂級厚手3層絲柔抽取式衛生紙120抽x12包，每串特價178元，活動期間只要買4串，折價加上贈點現省150元，平均1抽也只要0.0976元，三/四層衛生紙囤貨就趁現在。

同步在9/22~10/5期間，全聯獨家推出「福樂美國原裝進口100%鮮乳1892ml」下殺，單瓶特價175元，2瓶258元，平均1瓶只要129元。還有Dan D Pak無調味綜合堅果1130g，每罐原價625元，特價599元。dalli全效洗衣精3.65L，每瓶原價598元，特價439元。

▲全聯獨家進口「福樂美國原裝進口100%鮮乳1892ml」，網友驚喜直呼「喝起來跟好市多科克蘭鮮奶一樣味道」、「有特價就搬，不用跑好市多！」（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

部分品牌也祭出加碼增點活動，9/22~10/5持福利卡買太古可口可樂，全品牌商品(含可樂、雪碧、原萃、喬亞、OOHA、魔爪等)單筆每滿188元，即贈100福利點(可累贈)。

9/23、9/24、9/29~10/1再搭配中秋最後加碼，使用全支付或PX Pay全額支付，指定類別（生鮮/飲料/啤酒/烤肉醬/香料粉/五金）單筆消費每滿800元，贈640限時福利點，等於中秋烤肉喝太古可口可樂全品牌飲品指定日期買滿940元，共可贈1140點，享88折優惠。

9/30~10/1部分門市同場加映「哈根達斯快閃活動」，品脫420~473ml冰品品項，任買3桶599元，平均1桶只要199.7元，買4桶再送哈根達斯時尚挖冰杓，讓中秋烤肉不只吃肉，飲料、冰品也祭出超殺優惠。

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關鍵字：

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