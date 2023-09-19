肯德基「7吋巨大蛋撻」回歸！全台55門市「夜間現做」限時開賣

▲肯德基「7吋大蛋撻」再次限時限量回歸。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

肯德基蛋撻以獨特163層手工製作酥脆撻殼，一直以來高居人氣點心排行榜！今年4月推出「7吋大蛋撻」造成轟動，如今為搶攻中秋商機，再次於北中南55間門市供應，限時3天獨家販售「7吋原味大蛋撻中秋限定禮盒」，並祭出APP會員獨享優惠價，即日起開放預訂。

▲肯德基限時3天在北中南55間分店，獨家販售「7吋原味大蛋撻中秋限定禮盒」，即日起至9月29日開放預訂。（圖／業者提供）



肯德基蛋撻酥脆外皮、濃郁奶香內餡，一直是許多人喜愛的國民美食，如今除了有經典的原味蛋撻6入禮盒組，也推出7吋巨大原味蛋撻禮盒，讓消費者能在中秋節跟親友團聚，享受你一口、我一口的歡聚樂趣。

肯德基也首次推出「中秋歡聚有禮刮刮卡」，邀請全國蛋撻迷們，活動期間只要單點或套桶餐加點原味蛋撻禮盒，即可獲得一張刮刮卡抽好禮。肯德基也加碼在中秋祭出一年一度的「中秋蛋撻熟客優惠」，除了「蛋撻熟客卡」買3張卡再送一盒蛋撻的超值好禮，還有PK 雙饗卡 APP同步推出的會員限定蛋撻「PK隨饗券」享優惠83折。

▲▼「7吋大蛋撻」將於9月28日～9月30日每日晚上新鮮限量現做，即日起至9月29日開放預訂。（圖／業者提供）



業者表示，「7吋大蛋撻」將於每日晚上新鮮限量現做，以獨家複雜工序163層手工製作而成的酥脆撻殼外皮，搭配香濃滑嫩奶蛋餡，層層遞進的豐富口感，一次放大所有美味。

「7吋原味大蛋撻中秋限定禮盒」將首次擴大開放全台北中南共55間門市供應；9月19日～9月29日開放肯德基官網線上預訂，產品提領時間為9月28日～9月30日（限時3天）每日晚上10:00 pm-10:30 pm，每間店每日晚上限量現場製作。

▲肯德基「7吋大蛋撻」引發轟動，如今也推出中秋限定禮盒。（圖／業者提供）



而即日起至9月30日，下載APP天天登入，還可抽美食優惠券6折起，也有Marshall藍牙音響抽獎資格。凡於「PK雙饗卡APP」購買7吋原味大蛋撻中秋限定禮盒或原味蛋撻禮盒，再享消費最高享 2.5 %的PK點數回饋。

▲摩斯祭出「米漢堡達人」活動，將抽出「一年份米漢堡」、「萬元摩斯卡」等大獎。（圖／業者提供）

另外，人氣速食摩斯漢堡近來也祭出「米漢堡達人」抽獎活動，即日起～10月31日，凡上午10:30後點購任一米漢堡套餐或雙人餐，登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」（共3名）、摩斯金點50點（共10名）。

摩斯也推出會員專屬獨享「座位點餐」服務，體驗就送限量冰紅茶！進店免排隊，直接到寬敞客席區挑選座位，拿起手機掃QR CODE點餐，透過多元支付線上結帳，將由服務人員送上現做餐點；從點餐到結帳，不但節省寶貴時間，更帶來舒適、便捷的餐食體驗。搭配活動推廣，即日起至9月30日，使用座位點餐，加碼贈大杯摩斯冰紅茶電子兌換券1杯，限量4萬杯。