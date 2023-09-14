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全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／業者提供）

▲全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

過去因疫情讓人無法放心烤肉，今年終於可以大烤特烤！全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法，集結台美日韓泰五國風格食材及烤肉醬料，更幫消費者規劃多種直接買來就能烤的組合，包括日式串燒、牛小排、雞腿排等，也有烤肉名店「鳥哲燒物」、「胡同燒肉」推出的高檔烤肉套組；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具換購！

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法。（圖／記者林育綾攝）

全聯網羅各式生鮮蔬果魚肉、烤肉醬、香料粉、飲料等烤肉必備食材，並祭出最高回饋18%。中秋檔期9/16、9/17使用全支付或PX Pay全額支付，指定類別(生鮮/飲料/啤酒/烤肉醬/香料粉/五金)單筆消費每滿600元，贈480限時福利點；最後兩周倒數9/23、9/24、9/29~10/1使用全支付或PX Pay全額支付，指定類別單筆消費每滿800元，贈640限時福利點。

針對「烤肉靈魂」醬料，也推出台、美、日、韓、泰五國風格烤肉醬，以及人氣名店醬料，更加碼送好康，9/8~10/5持福利卡買烤肉醬/香料粉，單筆每滿120元就贈120福利點。讓消費者「報復性烤肉到」天天烤、周周烤，預計今年檔期業績可達150億。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯幫消費者規劃「台、美、日、韓、泰」五國風格烤肉。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

全聯幫消費者規劃五國風格烤肉，包括「台式烤肉」、「美式BBQ」、「日式串燒」、「韓式辣品」、「泰式酸甜」，嚴選多國風格調味料，在家就能享受異國風燒烤，10/5前持福利卡買烤肉醬、香料粉，單筆每滿120元贈120福利點。

烤肉靈魂醬料、香料

其中日本燒肉名店「敘敘苑」推出新品「鹽味燒肉醬」，帶有檸檬香氣豐富層次，搭配雞肉、海鮮最對味，單瓶199元，10/5前3種口味任選2瓶只要379元；另有韓系歐爸、歐膩最愛「阿珠嬤韓式醃烤肉醬、辣味萬用醬」，烤肉、醃肉都適合，「買1送1」平均1瓶只要71.5元。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲獨家販售「飛馬BBQ燒烤四合一調味料組合」等於「一罐抵四罐」，四種口味一次滿足。（圖／記者林育綾攝）

若吃出食材清爽原味，以香料粉增添香氣，全聯此波獨家販售「飛馬BBQ燒烤四合一調味料組合」等於「一罐抵四罐」，集結黑胡椒、孜然粉、唐辛子、椒鹽粉，四種口味一次滿足，每瓶99元，10/5前搭配「乾杯萬用燒肉醬」合購價263元，現省15元。

而名廚詹姆士嚴選「詹粉香草盬」以迷迭香為主軸，精選10種特色香草，每包72元；還有烤牛排必搭「味好美香蒜片」，9/16~10/5全聯獨家販售每包69元，全台限量1.5萬包。

集結多種生鮮、烤肉食材

而中秋必烤的生鮮食材，品項豐富多元，若喜歡原汁原味，推薦來自日本北海道純淨水質與優良環境的「日本生干貝」，還有以低溫急速凍結鎖住鮮度與甘甜、厚實Q彈的「鮮凍特級中卷」，簡單鹽烤就鮮嫩彈牙。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲生鮮食材品項豐富多元，包括來自北海道「日本生干貝」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲豪邁大口吃肉首推「美國單骨牛小排」、「國產去骨雞腿排」等。（圖／記者林育綾攝）

豪邁大口吃肉首推「美國單骨牛小排」、「國產去骨雞腿排」，美國單骨牛小排有豐富的霜降紋路，國產去骨雞腿排厚實鮮嫩，佐搭韓式烤肉醬、日式燒肉醬，沾烤皆宜，色香味濃。獨家新品「十三香雞胸」國產新鮮雞胸肉以十三香料配方醃漬入味，只需透過平底鍋、氣炸鍋料理，簡單好上手，9/29-10/5 期間特價59元。

在家吃名店燒肉、懶人系烤法

想在家吃名店燒肉也沒問題，全聯中秋預購與「鳥哲燒物」聯名，推出獨家新品「桂氣食足日式串燒組」，嚴選桂丁雞，職人手串5款雞肉串燒，每組售價829元，買來直接烤超方便。還有胡同燒肉聯名的「豪華老饕首選燒烤組」今年也強勢回歸，精選美國肋眼、紐西蘭牛舌等5款頂級牛肉，每組2,169元。即日起至9/20，購買中秋預購烤肉商品，單筆滿千即現折50元。

為了讓消費者盡情報復性烤肉，又不傷荷包，即日起至10/5 也推出生鮮指定食材合購優惠價，「日本生干貝+鮮凍特級中卷」原價488元，合購價418元；好欣豬里肌、梅花與五花薄切肉片，任選2盒249元，火烤兩吃皆宜；「美國單骨牛小排」和「國產去骨雞腿排」，享389元合購價。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲「懶人系烤法」也推薦在家用日式烤麻糬串、日式原燒米板串等。（圖／記者林育綾攝）

「懶人系烤法」也推薦在家用日式烤麻糬串、日式原燒米板串、德式帶骨香腸、台式糯米腸等，以及2款新品「信功炭烤豬肉串、信功培根熱狗捲」，輕鬆端出媲美燒烤店的高水準烤物。大受歡迎的美味堂懷古滷味精選組合，今年也不缺席，不僅可拆封即食冷吃，烤著吃更能感受老滷汁甘醇滋味，即日起至9/30特價179元，是開趴聚會良伴。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五國風格烤肉法。（圖／記者林育綾攝）

超萌「咖波」烤具、露營周邊換購

配合中秋檔期，加上看好露營野炊風越來越盛行，全聯也特別與日本卡式爐第一品牌「岩谷IWATANI」合作，結合超人氣IP「咖波」，9/8~12/7 推出9款超萌又實用的烤肉用具、露營周邊、實用好收納的配件點換購。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼同步推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

包括「多功能磁吸式料理爐」、「迷你黑武士磁吸式防風瓦斯爐(日本製)」、「烤肉工具兩件組(附收納袋)」、「輕量質感變色冰杯」、「可拆式熱壓吐司煎烤夾」、「輕量質感炊飯神器便當盒(附蒸架)」、「不鏽鋼雪拉碗」、「摺疊收納休閒椅(附收納袋)」、「大容量收納餐桌推車」，會員只需集滿3生鮮積分加購，或扣除福利點「0元起加購」，即可將系列商品帶回家，為烤肉增添儀式感。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「大容量多功能收納推車」能夠滿足多樣裝填的需求，不但是收納箱，還可一秒變身餐桌、推車；超萌咖波圖案走到哪都成為目光焦點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

其中「大容量多功能收納推車」有50L的大容量，能夠滿足多樣裝填的需求，不但是收納箱，還可一秒變身餐桌、推車；而箱子上的超萌咖波圖案，不論行走到哪都成為目光焦點，只要使用200福利點或3生鮮積分加價1,399元，相當市價3折即可換購；或扣除12,500福利點可享0元加購，是咖波粉必收CP值爆棚品項。

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／業者提供）

▲▼9款超萌「咖波」實用的烤肉用具、露營周邊、實用好收納的配件。（圖／業者提供）

▲▼全聯中秋檔期主打「報復性烤肉月」，一次推出五大風格烤肉法；同步還推出超人氣IP「咖波」烤具周邊換購。（圖／業者提供）

另外，家樂福自即日起至9/26也推出「中秋好CHILL」檔期，嚴選超過40款雞豬牛羊肉品、40款痛風無極魚蟹蝦貝、20款秋季有機產銷履歷蔬菜，不但有即買即烤醃製烤肉食材、夠份量烤肉組，還有指定烤肉用品「買1送1」、用具最低下殺2.4折、電烤盤最低下殺6.1折等優惠。

▲▼家樂福也推出「中秋好CHILL」檔期。（圖／業者提供）

▲家樂福也推出「中秋好CHILL」檔期，集結40款肉類食材，還有指定烤肉用品「買1送1」等。（圖／業者提供）

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