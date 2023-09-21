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社會 社會焦點 保障人權

外送員騙按摩女「吃麵聊天不做愛」卻連砍19刀　逃死確定

▲▼外送員潘秉侑殺按摩女19刀幾乎斷頸，二審最後一次出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲外送員潘秉侑殺按摩女19刀幾乎斷頸，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市外送員潘秉侑2021年間到林森北路找越南籍黎姓女子色情按摩，說「抱抱吃麵聊天不做愛」並願付費，最後卻連砍19刀殺害黎女，被害人幾乎斷頸喪命。潘男一二審、更一審均遭判無期徒刑，全案再上訴，最高法院21日駁回上訴確定。

據了解，潘男現年38歲，有詐欺前科，離婚後獨力養育2名女兒，因收入不穩定日子難過，經常向朋友借貸。至於死者黎女因為偷渡來台，只能從事「一樓一鳳」性交易，與潘男在網路論壇上認識，並不深交。

本案發生於2021年5月間，潘男與黎女相約，留言「抱抱吃麵聊天不做愛」並願付費，黎女同意後，潘男於晚間進入黎女住處，直到1個多小時後才離去。隔日上午黎女男友前來時，才發現女友已經遭人砍殺身亡，嚇得趕緊報警。檢警獲報後進行清查，發現這段期間內僅有潘男一人進出，而且潘男還事先購買刀刃，檢警因此逮捕潘男。

經過進一步調查，檢警發現死者身中19刀，其中17刀集中在頭頸部，「頸部幾乎砍斷」。另外死者身上的現金、手機、金飾等貴重物品，也全都不知去向。檢方最後依照「強盜殺人」罪嫌，對潘男提起公訴。一審將潘男判處無期徒刑。

案件上訴第二審，高等法院審理時潘男仍舊否認犯案，律師還說潘男離婚後性格大變，可能有躁鬱症、間歇性暴怒症等精神病症，請求鑑定、減刑。另外潘男也當庭向法官請求，稱家中還有65歲老母親，以及6歲、4歲半2名女兒，希望能交保，出去看看母親、女兒，但二審仍將他判處無期徒刑。案經撤銷發回，更一審還是維持無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院21日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。

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