外送員送貨被「最致命響尾蛇」咬傷　「毒液可殺5人」重傷搶救中





▲女子送貨時被致命響尾蛇咬傷，傷勢十分嚴重。（圖／翻攝自Martin County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名亞馬遜女外送員抵達客戶家送貨時，一條躲在門旁邊的致命毒蛇突然咬住他的腿，導致她立即感覺到身體不適，雖然緊急送醫接受治療，目前生命仍處於危殆狀況。

馬丁郡(Martin)警方表示，21歲女子羅賓森(Monet Robinson)在棕櫚城(Palm City)一戶人家送貨時，腿後方遭突然跳出來的東部菱背響尾蛇(Eastern diamondback rattlesnake)咬傷，她立即感覺不適並且向外求救，警方趕到現場時發現她已昏倒在地上。

警方表示，報案專線人員追蹤羅賓森的手機定位，才成功找到她所在的位置，雖然已緊急將人送醫，但目前她的情況仍然十分嚴重，同時也將咬傷人的東部菱背響尾蛇捕獲並且安樂死。

當地媒體指出，東部菱背響尾蛇其實在佛州當地十分常見，也是美洲身形最大的蛇，其毒液十分致命可以殺死5個人，但並不常攻擊人，動物專家認為，有可能羅賓森放下包裹時，不小心嚇到響尾蛇，響尾蛇為了保護自己才會攻擊。亞馬遜發言人表示，公司正在對事件進行調查。