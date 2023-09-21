婆婆怒斥「沒讓孫女趴睡」嫌臉大！名醫揭殘酷真相：命只有一條

▲許多長輩會流傳各種偏方，但通常都沒有根據。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

長輩間時常流傳各種偏方，但往往沒有根據，還可能有害身心。有婆婆就嫌棄孫女臉大，歸咎於兒子臉型不好看，認為是沒有「趴睡」，這讓媳婦十分無奈，因為曾聽過趴睡窒息的案例，便求助婦產科名醫，結果得到血淋淋的答案。

蘇怡寧醫師在臉書專頁PO出對話截圖，他收到一名媽媽來訊，對方想知道「趴睡改變臉型」是否有根據？她查了網路資料，有些說臉型真的會改變，有些說舌頭位置會亂放、不利牙弓發育、嘴巴開開的難閉上等。

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▲有媽媽來訊，好奇趴睡是否能改變臉型。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）

對方解釋，婆婆認為孫女臉大，以及兒子的臉型不好看，都是沒有趴睡造成的，一直不斷嫌棄，但是她發現很多趴睡窒息的案例，讓她不知如何是好，「真的有一定要趴睡嗎？」對此，蘇怡寧醫師回應：「不要趴睡，命只有一條！」他補充，不管有多少理由，都不要讓嬰兒趴睡，這不是打電玩可以重來。

網友看完後，紛紛留言：「現在醫美很發達，要怎樣就怎樣，還需要在乎嬰兒時期樣貌怎樣？先活命長大才重要」、「臉大應該是遺傳，而不是沒趴睡造成的，我家2個兒子都沒趴睡，臉小頭也圓得很」、「婆婆為什麼不要承認兒子的臉大是像到她？孫女很委屈耶」、「超煩！長輩到底為什麼一直在意頭型..有這麼重要嗎？如果頭型醜了就不愛自己的孫了嗎？」

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