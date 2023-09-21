女員工「狂休2年產假」嫌不夠　拒絕上班反告老闆懷孕歧視

▲英國一名女員工休了2年產假後拒絕返回職場，遭到公司開除竟反告歧視孕婦。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

英國一名婦女喬維塔（Jowita Parsons）在休了長達28個月的產假後，被老闆要求重返工作崗位，沒想到喬維塔不但拒絕，甚至提告對方歧視懷孕女性勞工，近日法院判決也出爐了。

據《每日郵報》報導，喬維塔於2019年3月入職國際森林產品公司（International Forest Products，IFP），工作了5個月後她向主管告知要提前請產假，原本10月應該返回公司的她又再度懷孕，礙於接下來要照顧2嫩嬰，喬維塔請求主管讓她延長產假至2021年11月，並獲得公司批准。

然而，長達2年又3個月的產假結束後，喬維塔卻拒絕回到職場，堅稱「家庭問題」解決後才會去上班，長期缺勤的情況下，喬維塔遭到公司開除，此事讓她十分不滿，憤而以歧視懷孕勞工與遭到不公平解僱為由，起訴前公司。

對此，當地法院審理認為，喬維塔不但拒絕返回工作崗位，且無法承諾雇主具體到班時間，認為公司解僱一事合情合理，因此駁回喬維塔主張，判決該公司勝訴。

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