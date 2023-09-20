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馬斯克紫微命盤曝！命理師驚「大運旺到嚇死人」：證明運比命重要

馬斯克與其命盤。（合成圖／翻攝自維基百科、FB @syounen）

▲馬斯克與其命盤。（合成圖／翻攝自維基百科、FB @syounen）

圖文／CTWANT

全球首富馬斯克，給許多人的印象除了有錢之外，剩下就是怪咖、離經叛道，是個網友心中十分有趣的人。近日命理師簡少年在馬斯克的自傳中發現其生辰八字後，便著手幫其排命盤，發現單看其命盤的話，只是個平凡的工程師，但如果把大運看進去的話「旺到嚇死人」，而這張命盤也讓簡少年感嘆「運比命重要」。

簡少年今（20）日在FB發表文章，內容中表示自己從馬斯克的自傳中發現其生辰八字（1971年6月28日7點27分），並幫其著手排了命盤。透過命盤中可以看到，身為全球首富的馬斯克，命宮主星並非是紫微、七殺，而是天機，甚至出現機（天機）、月（太陰）、同（天同）、梁（天梁）這種組合的命盤，這也證明「主星真的沒有運重要」。

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簡少年也提到，過往紫微斗數會講究宮位中星星的亮度，因為星星的亮度越亮能量越強。但從馬斯克的命盤中可以看到「日月（太陽與太陰）都不亮，也能成為全球首富名揚四海」。

除此之外，簡少年也點出其命盤中田宅宮、財帛宮、子女宮的特殊性，都與傳統紫微斗數的觀念落差極大。簡少年也表示，單看命盤，這張命盤極度普通，就是個平凡工程師的命，但如果綜合大運進去看的話「旺到嚇死人」。這也讓他感嘆「全球首富的命盤，證明了運比命重要，咱們一起行善積德好好改運！」

這篇貼文自發出後，就在短時間內獲得了將近900次的分享，在命理圈造成廣泛的討論。但也有熟悉紫微斗數的人士表示，紫微斗數並不適用於「南半球出生的人」，而根據維基百科資料顯示，馬斯克是於1971年在南非出生。

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