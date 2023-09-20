不只多運動！醫曝「1飲品」是減重神藥　超燃脂還解便秘

▲醫師指出，在減重過程中，多喝水相當重要。（圖／翻攝自Facebook／《李晨瑜醫師 新陳代謝內分泌專科》）

圖文／CTWANT

減重的不二法門就是少吃多動以達到熱量赤字。對此，新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜也建議，其實在減重過程中還可以搭配多喝水，因為水可抑制食慾、增加基礎代謝率、增進運動效能、有助排除體內廢物，還能減少便秘問題，讓減重更事半功倍。

李晨瑜近日在臉書粉專《李晨瑜醫師 新陳代謝內分泌專科》發文指出，每次減重門診都在提醒大家要多喝水，但是到底為什麼減重期間要增加喝水量呢？「這裡提供6個喝水有助於減脂的原因，希望能增加大家喝水的動機。」

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1.水是天然的食慾克制劑：有時當人感到飢餓，不一定是真的餓了，其實是渴了，是身體缺水的現象。研究顯示，在用餐前刻意飲用適量水，比沒有在用餐前喝水的人，不論是在體重、體脂、BMI（身體質量指數）都有較明顯的降幅。

2.水可增加熱量燃燒：水份會暫時性增加身體靜止時的熱量消耗。尤其喝冷水時，為了讓體內水溫升高至有利於其他代謝消化的溫度，會額外消耗能量。

3.水有助於排除體內廢物：腎臟是代謝廢物和毒素的器官，當身體缺水時，腎臟會想要把水份留住，而無法有效排出廢物。缺水也會造成便秘，更不利於減重。

4.喝水能降低整體含熱量飲品攝取：很多人習慣飲用含糖或高卡路里飲料，以為這樣就可以不用喝水，但研究顯示，以水取代用餐後攝取的含糖的飲料，長時間可減少可觀的體重。

5.燃燒脂肪需要大量水份：脂肪分解（lipolysis）的第一個步驟是水解（Hydrolysis），水分子會和三酸甘油酯（TG）作用，形成甘油（glycerol）和脂肪酸（fatty acid）。足夠的水有助於脂肪分解成小分子化合物。

6.喝水能增加運動效能：喝水會讓運動中的肌肉、骨骼、組織正確地動作，也能使心肺運作得宜，創造更佳的運動效能。

李晨瑜也在文末建議，減重期間一天的飲水量最好為體重（公斤數）ｘ40c.c.。但也不是只喝水就能輕鬆瘦，減重期間仍要配合正確的飲食觀念。此外，不用一次就要喝到目標水量，循序漸進的訓練，慢慢增加飲水量，才不會有不適感。

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