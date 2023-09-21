搭公車「1行為」害她縮到快抽筋！　一票同感：碰到就該收斂了

▲搭公車最討厭遇到什麼狀況？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘大眾交通運輸工具時，最討厭遇到什麼狀況？近日有網友發文直呼，請大家搭車時，務必把腿合上，不要雙腳開開占用到另個座位的空間、影響其他人。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上，以「給我把腿合上」為標題發文表示，不論男女、不論坐姿如何，只要坐在大眾運輸的座椅上，就請把腿合上，不要兩腳開開占用其他人的座位。日前她累了整天，好不容易擠上人很多的公車，不料一旁乘客坐下後便把腳張開滑手機，占了她座位的四分之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，眼見乘客的腿越張越開、靠她越來越近，她為了閃避只能努力縮著她的腳，縮到快抽筋，然而，該乘客的腳最後還是碰到她了。她本心想該乘客會留意到自己的腳張太開，說聲不好意思並將腳收回，怎料對方繼續張開腿。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我前男友就是腿開開的人，我有跟他說這樣別人會不舒服，他的態度就是『蛤，還好吧，啊我這樣就比較舒服啊』，果然其他事情也都自私到爆炸」、「我之前在火車上也遇到過這種腿開開、還越開越大碰到我的腿的怪人」、「其實也不懂為什麼腳要那麼開，應該也沒有大到合不起來」、「還有很胖的也是，我知道對方不是故意的，體積在那邊也沒辦法縮小，可是胖到會坐到別人座位的就不要硬卡了，拜託」、「真的 超有同感，基本禮儀還要別人來講根本就邏輯死亡」、「通常正常人碰到就會收斂了」。

但也有網友認為，「當時就應該表達你不滿。你在這裡罵人有什麼用呢」、「我也會提醒他，畢竟事後發文抱怨也沒用」、「你真的應該當下講．這種已經影響到你本人的就直接講，上來發文真的沒用」。