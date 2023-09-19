她好奇「哪種女生容易被搭訕」？　釣出一堆男生解答

▲在路上搭訕人需要不小的勇氣。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人都有被搭訕的經驗。日前，一名女網友便好奇提問，在路上看見哪種類型的女生，會覺得印象不錯、想進一步認識，而提起勇氣去搭訕呢？對此，釣出不少男性搶答，但也有人認為搭訕的關鍵並不是女生的類型。

女網友在Dcard上，以「男生會想搭訕的女生」為題發文表示，正常情況下，搭訕應該都是靠第一眼看到對方的感覺，而這也讓她非常好奇，通常是什麼類型的女生，才會讓人想認識，「什麼樣的女生，男生會鼓起勇氣去搭訕呢？」

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貼文發出後，引來不少男生搶答，「理想型」、「笑起來很甜的」、「漂亮的啊，第一眼」、「第一眼當然是看臉啊」、「通常就是順眼、乾淨的」、「自己一個人，旁邊沒朋友的」、「看起來有把握的女生才會出擊」、「自己喜歡的類型，感覺和善好相處的」、「好好打扮、自然、乾淨，或是能有自己的想法，找到自己的穿搭與妝容，機會都蠻大的」。

不過，也有人認為，即使遇到喜歡的類型，也不敢去搭訕，「要看男生的個性欸，我看到喜歡的類型不敢去搭訕，怕被認為在騷擾，很佩服敢去搭訕的人」、「應該是說會搭訕的就是會，不敢搭的就是不敢」；另外，還有女生表示，比起被異性搭訕，更想被同性認識，「有一種認可的感覺」。