住婆家被收房租　她想當公主「抱怨婆婆4行為」：冷血！網全挺婆婆

▲婆婆不會插手管夫妻倆的事情。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名媽媽表示，兒子原本在南部讀研究所，某天帶了女生回家，表示兩人已經登記結婚了，因為女方懷孕了，於是兒子休學去工作，她也答應兒子在經濟狀況穩定之前，可以先住在家裡，但收取房租卻讓媳婦不滿，還抱怨她不關心人，買了圍牆將寵物隔離，媳婦整天卻吵著要婆婆把寵物丟掉，因為很髒。

原PO在Dcard上發文，「不懂媳婦住我家哪裡那麼大不滿」，兒子去年剛結婚，帶著媳婦一起到家裡住，她認為大學過後的人生要由自己負責，因此不會插手管兒子與媳婦的事情，但媳婦因此對她產生極大的不滿，第一個不滿是「收房租費」，媳婦認為兒子住在媽媽家天經地義，不應該算這麼清。

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原PO有請傭人打掃家裡，媳婦不需要做家事，也認為自己的身份是房東，遇到就是微笑說早安午安晚安，但媳婦卻抱怨她冷血，「她整天關在房裡滑手機休息，我甚至都不會去關心一下她懷孕難不難受，會不會無聊，這讓她很難過」。

原PO養了狗和貓，買了隔牆隔開，寵物根本不會踏進媳婦生活的區域，而且狗是領養聲帶被割，貓是撿來不喜歡叫，「不要說聲音，我甚至懷疑媳婦根本不知道我養了什麼，當然貓狗該檢查該打的疫苗都打了」，但媳婦整天神經兮兮，擔心會傳染疾病給孩子，不停叫兒子讓她把寵物送走。

▲原PO的行為讓媳婦不滿。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO表示，媳婦家要求大小聘，「媳婦原本的如意算盤是，我很有錢，一定不會跟自己兒子計較這筆錢，沒想到我會要兒子依自己能力想辦法」。原PO也說過，如果住得不滿意可以搬走，或是回娘家住，怎料媳婦卻崩潰大哭。

原PO感嘆，兒子本來是打算住家裡，省下來的錢可以辦婚禮，但媳婦也不願搬回娘家住，因為很沒面子，「兒子跟我抱歉，他不知道媳婦對我的方針這麼不解，希望我還是能保持ㄧ個好房東的態度，如果真不行，會帶媳婦出去租房子」。

貼文曝光，網友一面倒挺原PO，「最喜歡這種不打擾的婆婆了，請他們外面租房吧」、「您真是新世代好婆婆，給您一個支持！可惜遇到舊觀念的媳婦，年紀輕輕還比上一代腦筋更食古不化只想啃老，去別人家賴著還想當公主」、「這媳婦不知福欸！有不打擾的婆婆，有菲傭、有狗、有貓，我還不住爆」、「難得少數有讓我想挺婆婆的文章」。

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