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搭捷運被說不讓座！乘客1句「台灣沒救了」她傻眼　網戰翻：我很累

▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

▲「讓座」相關話題常引發討論。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「讓座」相關話題常掀起討論，近日有女網友發文表示，她坐在博愛座旁邊的普通椅子上，怎料旁邊的乘客卻直喊「年輕人不讓位」、「台灣沒救」，讓她頓時怒火中燒。貼文曝光後，引發熱議。

女網友在Dcard上，以「現在年輕人都不讓位，台灣已經沒救了」為標題發文，提到她日前搭捷運時，坐在博愛座旁邊的普通椅子上，豈料隔壁的乘客卻故意大聲嚷嚷「年輕人不讓位」、「台灣沒救」，擺明是說給她聽，讓她覺得很不開心。

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原PO認為，如果有人真的需要座位，便會開口詢問，而且也不是每個人都想要坐著。她直言，這類人總擅自揣測他人想法，還自以為有同理心，既然如此，自己為何不讓座？

貼文曝光後，一票網友有感表示，「支持，大家都付一樣的票錢，一般情況下憑什麼我要讓座」、「乾脆弄個老年人專用車廂好了」、「不是只有老人，臉皮厚的人也很敢說」、「每個人都有買票搭車，要讓不讓看個人，不爽可以出站叫計程車最舒服」。

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

還有不少網友直呼，「同意，笑死，到底是怎樣？5點就起床準備上學，睡不到幾個小時，前一天9點才放學，快過勞死，心情躁到不行的自己需要讓位嗎」、「我是去工作，很累！很需要這點時間能坐下休息，而老人是整天休假我幹嘛讓座」、「假日無聊搭捷運晃晃時會讓，但上、下班時間搭車累得要死絕對不讓，平常不用上班可以掌控一堆時間的族群還硬挑這時候搭車就乖乖站著吧」。

但也有網友回應，「不過說真的，有些老人家本身不好意思開口。然後學生翹著腿坐在博愛座上，看到有老人還裝睡也是沒辦法」、「我覺得真的有需要的人也不敢開口欸，都已經弱勢了，還要在一堆人面前說出來偏難」、「懷孕9個月覺得很像在做社會實驗，的確年輕一代（高中生、大學生）真的不會讓座，會讓的大概落在35至50歲的年齡層，但我個人也不會站在博愛座、一般座位前面情勒，我會躲去角落」。

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