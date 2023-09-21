朱立倫曝內參民調「侯友宜超柯趕賴」　柯文哲：民調要操作很容易

▲柯文哲長照政策發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫20日透露，國民黨內參民調中，國民黨總統參選人侯友宜保持第二名、領先民眾黨的柯文哲，且試著做一對一民調，無論侯或柯都穩定領先民進黨賴清德。對此，民眾黨總統參選人柯文哲表示，現在民調就是要做「侯友宜追上來了、柯文哲掉下去了」，要操作很容易。

柯文哲21日上午舉辦長照政策發布記者會，會後接受媒體訪問。針對朱立倫稱內參民調，侯友宜贏過柯文哲，且現在種種發言是否也有刻意邊緣柯的感覺？柯文哲回應，不管是選舉或執政，我都把它當成改變政治文化社會運動，從2014年至今都是這樣，政治固然有世俗一面，但也不要忘記有理想一面，所以政治還是有理念、價值。

柯文哲提及，今天台灣每天討論權位分配，但他也非常清楚，最近民調就是要做「侯友宜追上來了、柯文哲掉下去了」，「我也跟你講，民調我也是專家，他也沒造假，只要市話跟手機比例調一調就可以了。」因為自己在年輕人支持度比較高，所以用手機做民調就高，而市話則民調低。

柯文哲直言，「要操縱很容易。」因為外界不會仔細看手機、市話佔幾％，所以「表面上ＸＸ島民調為什麼會忽高忽低，我現在都知道了，因為要看手機、市話各佔幾趴。」

最後，柯文哲說，現在要看民調多少，就是看每天民進黨打多兇就知道，「如果我們很爛，他們根本不會打，所以你看他這陣子都很少打侯友宜。」只要看每天晚上看call-in節目打誰，就知道民調多高，打越兇就是民調越高。