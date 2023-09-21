柯文哲列財富不自由10件事　鄭運鵬：他們家可能真的不懂庶民生活

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲20日在Instagram發文細數10個還沒財富自由的情況，包含吃冰淇淋舔上蓋、吃完多力多滋不洗手、早餐店蘿蔔糕捨不得加蛋等等，藉此批評進口蛋爭議，但部分網友似乎不買單，紛紛在底下留言「史上最糟文案」、「這些跟窮有什麼關係？」對此，民進黨立委鄭運鵬21日也在臉書分享自身經驗表示，「柯文哲兄妹、甚至全家，可能真的不知道什麼是『庶民生活』。」

柯文哲在IG貼文中提到，柯文哲在IG的文章中提到，因為還沒財富自由，可能會出現以下10種情況：你吃冰淇淋，一定要舔上蓋；你吃布丁，封膜舔得乾乾淨淨；你吃麥當勞，薯條可樂絕不加大；你吃完多力多滋，不會直接洗手；你買完東西，捨不得加購1元提袋；你看電影，只能在平日優惠去看；你喝咖啡要等買一送一，一個人喝兩杯；你加油一次加300（元），不敢加滿；你在熱得要死的夏天，才買出清冬季大衣；你吃早餐店蘿蔔糕，捨不得加蛋。

柯文哲更在文末抨擊，民眾省錢繳稅，政府卻揮霍人民的納稅錢，彷彿財富自由一般，卻規避監督，「還花2億銷毀用好幾億買來的5402萬顆蛋」，並喊出口號希望實現政黨輪替，「讓柯文哲把國家還給你！」

對此，鄭運鵬直言，「慢慢發現，柯文哲兄妹、甚至全家，可能真的不知道什麼是『庶民生活』，所以違建蓋得理直氣壯、以為看電影買東西是今天沒錢才開始等優惠票。」

鄭運鵬分享，他買電影票也會找怎樣買比較便宜，例如桃園的文具店就有賣優惠團體票；他沒叫過外送，因為不想付外送月費；他也不喝比較貴的咖啡連鎖店；自己買玩具會上網比價比好幾天只差不到100元，「這不是我最近比以前沒錢，是生活習慣，某種程度也是一種樂趣，這應該就是庶民生活吧？」

除了附上柯文哲的IG貼文截圖，鄭運鵬更貼上柯文哲的胞妹柯美蘭臉書貼文，寫道「投入新竹市立委選舉後...我更貼近一般庶民生活...」，也引發網友熱議。