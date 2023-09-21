郭辦下午提告鍾小平誹謗　曝：彭淮南未要求鄰居不得幫郭台銘連署

▲郭辦發言人黃士修。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選被連署人郭台銘辦公室發言人黃士修今（21日）指出，甫獲國民黨提名的立委參選人鍾小平，於政論節目上謊稱「彭淮南痛罵鄰居、要求鄰居不得為郭台銘連署」，但郭接獲央行前總裁彭淮南來電告知從無此事，因此郭辦將委託律師，下午3時到北檢向鍾提出誹謗罪的刑事告訴。

鍾小平日前在政論節目《57爆新聞》表示，金甌高中旁邊有一個豪宅，他在那邊跟支持他的民眾聊天，對方稱自己前幾天把店面租給郭台銘，賺了80萬，而該民眾跟彭淮南同一棟樓，卻在跟彭聊天時遭彭痛罵，因為位民眾說自己要幫郭連署，但彭說「你賺你的錢啊，你不可以幫他連署」。

但黃士修21日表示，後來郭台銘接到彭淮南親自打電話，澄清自己從未講過這件事，是鍾胡說八道。為此，郭台銘辦公室將委託律師，21日下午3時到北檢向鍾小平提出誹謗罪的刑事告訴，並由他代表說明。

對於是否會希望國民黨能呼籲「小雞」別亂說話，黃士修說，當然，尤其鍾小平前陣子好不容易才拿到國民黨提名，如今放話，他要問到底是誰受意？「陳學聖也好，鍾小平也好，還是媒體這些放話操作也好，我都很清楚知道都是國民黨在放的」。

至於是否認為國民黨用各種手段打壓連署？黃士修表示，當然，太明顯了，國民黨嘴巴說郭台銘邊緣化、要跟民眾黨總統參選人柯文哲談，但這兩周以來對郭跟副總統被連署人賴佩霞下手之重，「我從來沒有看過國民黨下手這麼有力」，打民進黨的時候從來不敢這麼有力，結果打郭跟賴這麼用力。