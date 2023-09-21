為狗大便和女友吵架　他開瓦斯逼警下場要關3年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

台中吳姓男子今年4月間因為不滿女友寵物犬排泄物的清理問題，雙方起爭執，他一度打算引爆瓦斯。由於吳男在接受警詢以及法院庭審時承認，知道住家公寓是有人居住的住宅，也知道釋放瓦斯並點火會引發火災，台中地院法官日前依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判他有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

▲警消合作利用噴射水柱壓制吳男。（資料照／民眾提供）

判決書中記載，吳男平時與祖母一同居住在台中市某公寓大樓，今年4月14日中午12時許因為王姓女友飼養的寵物犬排泄物清理問題，情侶之間發生爭吵，他一氣之下竟試圖引爆瓦斯。

警方接獲報案趕抵現場，吳男再度試圖引爆瓦斯，逼迫警員離開，退到公寓前方馬路等候。吳男在同日下午1時許帶著瓦斯桶、打火機下樓，再度於大門口與警方對峙，並第三度試圖點燃瓦斯，接著他自己走到巷口，被消防人員操作設備噴出的水柱壓制，加上警員協助，這才終於被制伏。

吳男在接受警詢、偵訊時坦承，警方到場之後，他曾手持打火機、開啟瓦斯桶釋放瓦斯，目的是想讓警方撤離，好讓自己可以離開現場；他還在出庭時供稱，知道住家公寓是有人居住的住宅，也知道如果真的點燃打火機會產生引燃效果，可能會發生火災。

台中地院法官認為，吳男因為與女友吵架，一時情緒失控，加上意圖逼迫警員離開，竟多次釋放瓦斯並手持打火機作勢點燃，此舉不僅造成女友、到場關懷警員的精神恐懼，也危害到鄰近住戶的生命、身體、財產安全，若不慎引發火勢，將使該處居民一生積蓄、安身立命的住所一瞬間化為烏有，甚至可能造成人員受傷或死亡。

法官指出，雖然吳男的辯護人聲稱，他是因為女友亂丟東西，想為祖母抱不平才會情緒失控，但從上述供詞中可知，他主觀上確實有放火燒燬現供人使用住宅的犯意，考量到他犯後已坦承部分犯行，最終依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。