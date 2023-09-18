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女學生見網友後「懷孕」　他偷藏裸照性侵！上訴被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女學生A前年3月透過交友軟體結識潘姓男子，並將自拍的裸照、不雅影片傳送給對方，兩人首次相約見面便發生性關係；沒想到潘男事後並未將照片、影片刪除，反而拿這些東西逼迫A女繼續發生性關係，最終性侵2次得逞，直到女方懷孕被發現，整起事件才曝光。雖然潘男堅稱兩人是合意性交，但日前還是被台中高分院法官裁定駁回上訴，此案目前已上訴至最高法院審理中。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲A女遭潘男持裸照、不雅影片逼迫發生性關係。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，A女2021年3月間透過交友軟體結識潘男，當天晚上曾傳送自拍的裸照、影片給對方，大約6分鐘之後便穿著校服外出碰面，雙方發生性關係；然而，潘男之後頻頻要求再次與A女發生性關係，被拒絕時竟拿出這些不雅照片、影片脅迫，如果不從，就要散布給女方的親友。

A女因為害怕這件事情曝光，只好依照潘男指示行動，2021年3月至6月間遭性侵2次，直到因為發現懷孕，才向母親坦承並報警。警方在2021年10月13日持法院核發的搜索票前往潘男住處搜索，扣得手機一部，循線追查才揭發此案。

潘男辯稱，A女的確說過不太願意發生性關係，兩人仍相約見面，他沒有任何強迫行為，至於不雅照片和影片，他曾截圖傳給女方的同學及姊姊，因為當時兩人有點小矛盾、吵架，一氣之下才會這樣做，目的是希望姊姊可以約束A女，並非以此脅迫發生性關係，況且當下他根本不知道女方仍未滿18歲，「我們是合意性交，（我）不知道她為何要傳送『是自從你說要拿影片威脅，我才不理你』等訊息。」

A女則證稱，照片和影片是她傳送給潘男的，相約見面之後也發生過性關係，後來因為不想再繼續這樣下去，有說過不要再發生關係等話，潘男就拿出照片和影片威脅，她才會傳送「是自從你說要拿影片威脅，我才不理你」等訊息，後來因為害怕，不得不答應潘男的要求，直到檢查出懷孕，父母追問才將這件事情說出口。

潘男一審被判有罪（判決書未公布），他不滿提出上訴，堅持雙方是合意性交。不過，台中高分院法官認為，潘男犯罪事實明確，一審量刑並無不妥，考量到他犯後仍矢口否認犯行，至今也未與A女及其家屬達成和解、調解或賠償，因此裁定駁回上訴。目前，此案已上訴至最高法院審理中。

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