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社會 社會焦點 保障人權

瑞芳登山團「遭群蜂暴螫」2死！山友驚恐目擊：他全身變黑

▲▼新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，其中4人傷勢較為嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲登山客疑遭虎頭蜂攻擊，消防獲報到場先給部分傷者施打點滴，救護人員也協助肌肉注射腎上腺素，以舒緩遭蜂螫所產生不適。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

由20人組成的登山團體，昨（20）日在新北市瑞芳山區登山健行途中遭蜂群攻擊，其中11人送醫，2名男子經急救後宣告不治。

由20人組成的登山團體，昨天在新北市瑞芳區坑子內山走向萬壽山區途中遭到蜂群攻擊，有7男4女共11人被螫傷，其中7人症狀較輕微，與未受傷的9人自行下山，途中與上山搜救人員會合送醫。

另4名同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦姓男子傷勢較為嚴重，其中焦男跌落約5公尺深的山谷，4人留在山區等待救援，搜救人員約下午1時30分接觸到4名患者，並將焦男救回步道，4人當時意識清楚。

許男和王男尚可行走，在搜救人員陪同下走到瑞慈宮登山口，由救護車送往衛生福利部基隆醫院治療，治療後已返家休養。不過，搬運過程中，胡男和焦男失去生命徵象，立即注射腎上腺素和輸液，加速搬運下山後，分別送往瑞芳礦工醫院和台灣礦工醫院急救。

▲▼新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，其中4人傷勢較為嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲7男4女共11人被螫傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

台灣礦工醫院院長黎慶福表示，焦男到院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬，經急救後，下午5時58分宣告不治。胡男則於晚間6時急救無效，回天乏術。

王男表示，上午10時許在登山口集合出發，經過約1.5小時後，突然一整群蜂竄出，可用傾巢而出形容，怎麼逃也逃不掉，許多同行山友逃跑時跌倒，手腳等處被叮傷，但沒看到蜂窩。

王男表示，胡男和焦男患有慢性病，抵抗力不如一般人，他目睹2人倒地身上布滿蜂群，試圖想把蜂群趕走，卻把蜂群引上身也遭蜂群襲擊，其中焦男全身都變黑，病況不樂觀。

救援過程中，有4名搜救人員也被螫傷，所幸治療後沒有大礙，救援人員在現場並未找到蜂窩，發現蜂幾乎整隻是黑色，長度約3公分至5公分。

▲▼新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，其中4人傷勢較為嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警消將4名傷勢較為嚴重的傷者，進行緊急處置。（圖／記者郭世賢翻攝）

養蜜蜂專家黃皇龍表示，若蜂幾乎整隻是黑色，研判攻擊的是黑腹虎頭蜂，這類虎頭蜂生性敏感，尤其入秋時節開始繁衍下一代，加上族群變大攻擊性更是強烈，一有風吹草動就會派出「偵察蜂」，一旦威脅逼近便釋放賀爾蒙吸引蜂窩內蜂群傾巢而出攻擊。

黃皇龍說，黑腹虎頭蜂一般會在地勢較高點，且選擇四周最高的大樹構築蜂窩，蜂窩直徑可達約90公分，不過，由於今年有颱風，蜂窩也可能構築在較低且隱密的樹木，建議山友只要發現「偵察蜂」，要立即將身體壓低動作不要太大，緩緩離開現場。

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