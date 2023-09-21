入秋首波東北風到！明起7地區整天有雨　下週可能有颱風

記者葉國吏／綜合報導

入秋後首波東北風南下，迎風面雲量增多，水氣增加，桃園沿海、基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島可能一整天都有可能斷斷續續有降雨。另外中秋連假可能會有颱風。

台灣大學天氣研究團隊執行長林得恩博士，在臉書粉專「林老師氣象站」指出，微弱鋒面高緯度通過後，明日至下週二（9/22至9/26）環境轉為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及及東半部地區雲量增多，水氣增加，局部轉為陰短暫雨的天氣；由於此波冷空氣並不明顯，加上位處偏北緯度，白天高溫略為下降，高溫維持在攝氏29至31度之間，早晚溫度下降較為明顯，降雨比降溫來的顯著。

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▲入秋後，首波東北風南下。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

而其它地區影響不大，仍為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，各地低溫仍維持為攝氏24至26度之間。

另外天氣職人人吳聖宇在臉書發文指出，明天(22日)東北到偏東風影響的情況會趨於明顯，因此天氣上會有些不一樣的變化，迎風面桃園沿海、基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶有出現局部短暫陣雨機會，這種降雨已經不僅是夏天的午後降雨，而是可能一整天都有可能斷斷續續有降雨的情況。

下週目前來看，還是要留意南邊低壓區內擾動發展變化的情況，可能有熱帶低壓或颱風生成的機會，但是否影響台灣還言之過早。後半週是否會有東北季風南下的情形，中秋假期的天氣好壞似乎還是有很大的變數。

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