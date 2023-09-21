秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋！連假有2熱帶擾動

▲今(21日)白天偏熱。（圖／記者黃克翔攝）



記者葉國吏／綜合報導

今(21日)各地晴朗，白天偏熱、晨微涼。今(21日)各地晴朗，明天起到下週三，受到東北風影響，北部、東北部有雨。「西北太平洋」28日模擬結果有2個熱帶擾動活動的跡象，對中秋連假的影響還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(21日)各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率，應注意。各地區氣溫：北部23至35度、中部25至35度、南部25至36度、東部22至35度。

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▲28日20時模擬圖顯示，「西北太平洋」有兩個熱帶擾動活動的跡象。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明日、週六(22、23日)微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，無冷空氣。迎風面北台雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，其他地區仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；各地白天仍偏熱。下週日至週三(24至27日)東半部水氣漸增，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、白天仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。

最新(20日20時)歐(ECMWF)、美(GFS)模式28日20時模擬圖顯示，「西北太平洋」有兩個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置持續調整中，且模式間的差異仍大，代表有很大的「不確定性」，對「中秋連假」有什麼程度的影響？實在不宜輕率推論，應再耐心觀察。