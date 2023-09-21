「中秋連假天氣差」雨區出爐！熱帶低壓成颱風趨勢曝

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

未來天氣可分為兩階段，周五到下周一東北風較弱，北海岸、東北部有局部短暫雨；下周二以後低壓帶靠近，加上東北季風增強，水氣更增，北部、東半部降雨機率提高，中秋節（9/29）午後新竹以北、宜花都有雨，連假期間天氣都不穩定。另本周末可能有熱帶低壓發展，但後續成颱機率不高。

氣象署預報員徐仲毅表示，今日天氣穩定，各地多雲到晴，高溫31-34度，午後各山區、中南部及桃園以北近山區平地也有機會下雨，今晚起微弱東北風影響，北海岸、東北部今晚到明晨有短暫陣雨，各地約24-26度。

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周五到下周一受微弱東北風影響，水氣較少，北海岸、東北部局部短暫雨。各山區、近山區平地午後有雨。下周二以後低壓帶靠近，北部、東半部降雨機率提高，中南部午後也會有雨。

氣象專家賈新興表示，中秋節當日（9/29）午後新竹以北及宜花有局部短暫雨， 深夜至清晨桃園以北沿海及北北基有局部短暫雨。

中秋連假第二天（9/30）受東北季風增強影響， 澎湖及台中以北留意強陣風，午後至深夜南投以北、嘉義以南及宜花有局部短暫雨，其中宜蘭、新北及桃園山區留意較大雨勢發生的機率。

另徐仲毅指出，菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，將變成大低壓帶，後續是否有熱帶系統發展有待觀察，賈新興表示，觀察本周末熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高。