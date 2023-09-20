憂「地震頻傳」再次倒塌　大直嚴重受災25戶「9／25起強制拆除」

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」於7日因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，其中共計2棟、25戶建築物受到嚴重影響，台北市都發局20日宣布，由於近日頻頻發生有感地震，容易造成建築物再次倒塌，因此將於9月25日進行強拆程序。

台北市政府建管處20日表示，北市中山區大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當，造成建築物損壞，經鑑定建築物已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全之虞，近日又頻頻發生有感地震，極易造成建築物再次倒塌，建管處將依《建築法》第81條規定，於9月25日起執行強制拆除程序。

建管處長虞積學提及，因基泰建設建築基地的不當施工，造成大直街94巷1弄1至9號建築物遭受了嚴重的損害，包括傾斜和沉陷等問題，根據建管處委託本市建築師、土木技師以及結構技師等3大公會鑑定結果，建築物的傾斜率已經超過1／40，整棟建築下陷約2至3公尺，鑑定報告均指出，建築物無論是繼續居住或修復都不可能。

虞積學指出，雖然旁邊的災變工地已經填平，但無法確保周邊土壤長期安全穩定，甚至在地震來臨時，可能會對周遭市民造成立即危險，因此，必須迅速拆除這幢建築物，建管處將依建築法第81條規定程序執行拆除。