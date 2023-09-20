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快訊／基泰大直事故工地「再次下陷」　建管處緊急派人監測

▲▼台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大直街94巷基泰建設工地20日晚間再次發生下陷情況。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基泰大直建築工地坍塌事件引發全台關注，不料事故現場20日晚間再度發生下陷情況。建管處表示，已派人到場監測，目前沒影響到周邊道路及民房，未預防性撤離，後續動作待確認現場情況後才能決定。

台北市中山區大直街94巷「基泰大直」建案工地7日在開挖地下層時，因為連續壁施工強度不足發生坍塌事故，進而造成鄰近公寓大規模下陷傾斜，超過462人被迫預防性撤離，至今仍部分至今仍不敢回家。

基泰建設（2538）事後向災民發放慰問金時，同時發放「合作興建意向書」，內容包含一坪換回一坪、地下室停車位、房租補貼等，結果引發災民不滿，認為遭趁火打劫，發送的時機不對，外界也質疑意向書內容標示不清，未來恐引發糾紛。

台北市長蔣萬安15日表示，市府已請技師公會陪同住戶進行鑑定檢測，包括住戶反應有龜裂或有任何狀況、房屋有受損等，都會做成紀錄造冊，一定會協助住戶爭取相關權益。

蔣萬安還說，後續關於重建的問題，住戶們有提出了各項意見，已請都發局朝公辦都更方向擬定相關方案，目前正在積極的研議當中，接下來都會持續跟住戶來溝通、了解他們的意見。

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