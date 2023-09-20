北市今起稽查「烘焙業、食品材料行、雜糧行」　蔣萬安：中央應修法

▲蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

進口蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢19日晚間雙雙宣布請辭，台北市長蔣萬安20日直言，人民關心的問題還是存在，因此下令從今起，北市將針對烘焙業、食品材料行、雜糧行做稽查，且也呼籲中央研議修法，因現行規定可讓進口生雞蛋加工成水煮蛋，仍標示「台灣」，恐讓民眾有疑慮。

蔣萬安20日下午出席錢復回憶錄新書發表會，會前被問到有關陳吉仲請辭是否在避重就輕？蔣萬安回應，人民關心的是問題還是存在，所以就是積極面對解決，而外界也關心北市府要求中央提供的資料，19日上午已收到農業部相關回覆，但資料不完整，希望蛋品流向數量、用途等，發文要求農業部再次補件。

蔣萬安提及，中央畜產會提供的資料，北市府也於19日下午收到，但針對巴西進口蛋的資料也不完整，造成必須一家家聯繫，詢問蛋品流向用途、提供單據等，讓地方政府沒有辦法很有效率、即時快速查到相關爭議蛋品並做阻斷作為，所以也要求畜產會22日以前，針對巴西蛋品流向完整資料進行補正。

蔣萬安也公布現行做法，第一，透過北北基桃4縣市平台、北部8縣市平台，跨縣市彼此勾稽比對，儘速積極追查，同時從20日開始，台北市針對烘焙業、食品材料行、雜糧行進行稽查。

蔣萬安說，第二，他也希望中央能夠研議修法，目前如果是進口生雞蛋加工成水煮蛋，現行規定可以標示「台灣」，但對民眾來說會有疑慮，所以如果中央可以修法，對民眾、食品安全的保障會更周延。