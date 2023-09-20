上任9個月被拔官　議員批北市觀傳局長留下「三大沉痾」

▲台北市議員林延鳳。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自上任後，先前因工務局公園處爆出駐衛警性騷案，因此將公園處長黃淑如調職成工務局主秘，但20日再爆「局處首長」等級的人事異動，台北市觀傳局長陳淑慧「降級」轉任參事。對此，民進黨台北市議員林延鳳表示，陳淑慧留下「三大沈痾」，待新任的觀傳局長王秋冬解決。

針對陳淑慧從13職等的局長職，「降級」成12職等的參事，林延鳳20日表示，蔣萬安施政滿意度「六都吊車尾」，觀傳局未能善盡市政宣傳之責，陳淑慧更在台灣燈會、台北花節、大稻埕夏日節等重大活動，都鬧出橫向聯繫欠佳的爭議，無法替蔣萬安加分，恐還讓蔣萬安認為，陳淑慧是其低落施政滿意度的「首要戰犯」。

林延鳳提及，台北花節和公園處例行花季業務相抵觸、今年台灣燈會主燈仍無安置方案，以及明年台北燈節竟流標等，是陳淑慧所留下的「三大沈痾」，也都是新任局長王秋冬需解決的課題，王秋冬在安撫觀傳局內同仁潰散許久之軍心外，也必須審慎面對、積極處理。

據了解，台北市政府將進行人事調整，現任觀光傳播局長陳淑慧轉任參事，而觀傳局長則由副秘書長王秋冬兼任，此人事異動將於下週正式調整；但值得一提的是，過去陳淑慧爭議滿滿，造成觀傳局內不少公務員不滿，進而陸續出走，而由於局長職等為13職等，參事為12職等，因此此波人事異動象徵將陳淑慧降等。