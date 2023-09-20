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快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

▲▼台北市觀傳局長陳淑慧。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市觀傳局長陳淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自上任後，先前因工務局公園處爆出駐衛警性騷案，因此將公園處長黃淑如調職成工務局主秘，此為蔣市府上任後第一波調動；而20日再爆出第二波人事異動，台北市觀傳局長陳淑慧轉任參事，新任局長由副秘書長王秋冬兼任，但因參事為12職等，局長為13職等，此舉等同於是降級處分。

據了解，台北市政府將進行人事調整，現任觀光傳播局長陳淑慧轉任參事，而觀傳局長則由副秘書長王秋冬兼任，此人事異動將於下週正式調整；但值得一提的是，過去陳淑慧爭議滿滿，造成觀傳局內不少公務員不滿，進而陸續出走，而由於局長職等為13職等，參事為12職等，因此此波人事異動象徵將陳淑慧降等。

市府人士表示，蔣萬安肯定陳淑慧在觀傳局任內的貢獻，除了感謝她對主辦跨年、「台灣燈會在台北」等活動的用心，她也推出首次以帶狀活動規劃的大稻埕夏日節，活絡地方商圈，為觀光融入在地生活帶來新的可能性。

市府人士指出，陳淑慧轉任參事之後，將持續借重其經驗與長才，從市府層級提供觀光旅遊與行銷的觀點，協助局處進行觀光行銷的整合與協作，整體帶動台北市的觀光環境與市政發展。

至於觀傳局長由王秋冬兼任，市府人士提及，王秋冬目前督導的局處業務包含觀光傳播，熟稔相關業務，也期待能借重王秋冬的內外溝通協調能力，加強觀傳局的行銷與傳播職能，讓作為首善之區的台北，有更多市政亮點被看見。

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