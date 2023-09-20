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元智應外打造虛擬校園　協助外籍生遊戲中學華語

▲元智應外打造虛擬校園，協助外籍生遊戲中學華語

▲元智大學校長廖慶榮(中)肯定應用外語系副教授陳怡蓁(左)與應外系學生團隊邱昱哲(右) 以元宇宙為概念建置的虛擬校園「YZU Mandaverse 元智華語宙」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

科技不僅影響學生的學習方式，更為教育模式注入全新元素。元智大學為協助外籍生即早熟悉校園且更輕鬆快速融入華語環境，由應用外語系副教授陳怡蓁與應外系學生團隊推出結合校園地圖的「YZU Mandarin Fit」手機App，並打造虛擬校園的「YZU Mandaverse 元智華語宙」，讓外籍學生身歷其境的認識校園、熟悉環境，甚或與他人學習合作。

「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」由越南籍碩士生黃黎淵芳及本國籍碩士生王凱薇共同開發。指導老師陳怡蓁表示，「YZU Mandarin Fit」透過擴增實境（AR）技術、以遊戲破關方式，讓新生在校園中探索空間、熟悉各個處室所在、並配合提供華語會話教材，協助國際學生更自信地與同學和教職員工溝通。App中使用適合TOCFL Band A的詞彙列表，以協助學生準備華語能力考試。另一項特別功能是AR漢字演變，透過AR技術，學生可以探索漢字的演變和背後的文化故事，使學習華語變得更有趣。

以元宇宙為概念建置的虛擬校園「YZU Mandaverse 元智華語宙」是由大學部邱昱哲、陳淑華、張廖家琪及戴祥恩共同研發。指導老師陳怡蓁表示，虛擬校園不僅讓外籍學生在入學前身歷其境地認識學校環境，甚至在入學後，也能在虛擬空間中與其他學生共同學習及合作，彷彿遊戲般的操作介面讓華語學習變得豐富有趣，提供了身臨其境的互動體驗，引領科技化教育的未來方向。

陳怡蓁表示，科技輔助語言學習是時下的趨勢，透過虛擬校園提供多元化的學習體驗。在這個虛擬校園中，應外系的學生展現了STEAM教育的成效，以英語專才為媒介、設計母語中文的教學，藉助科技輔助傳遞知識。結合外語專長與科技能力，使得跨文化的語言學習變得更加生動有趣。未來將在虛擬空間引入「華語聊天室」活動，提供更多互動學習機會。

元智的創新教學特色，讓學生們展現出多元智慧及人文關懷，營造高度友善的國際化大學風氣，「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」及「YZU Mandaverse 元智華語宙」的推出，是教育目標的具體展現。入學前適合用「YZU Mandaverse 元智華語宙」熟悉校園環境，入學後則可以透過「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」學習溝通華語，同時「YZU Mandaverse 元智華語宙」還可以當作線上學習平台，進行線上學習合作。

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