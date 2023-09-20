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台灣觀光困境在哪？他曝「7大致命缺點」：爛透了但還有救

極度熱愛台灣與旅遊的網友王彥荏分析目前台灣旅遊困境，圖為其在鼻頭角拍攝作品。（圖／王彥荏提供）

▲極度熱愛台灣與旅遊的網友王彥荏分析目前台灣旅遊困境，圖為其在鼻頭角拍攝作品。（圖／王彥荏提供）

圖文／CTWANT

隨著疫情的緩解，以觀光為賣點的國家都開始紛紛迎來解禁後的報復性旅遊熱潮，而時至今日，台灣雖然有著璀璨的風景，但旅遊人數一直沒有太大成長，近期甚至有很多「外國觀光客都不來台灣」的數據跟討論。一名專業且熱愛台灣的網友，就點出了台灣旅遊環境7大致命缺點，更直言「台灣觀光現在真的爛透了。但還有救」。

網友王彥荏今（20）日在FB發文，開頭先表示，他過去曾在TLC旅遊生活頻道工作過，也曾與交通部觀光局、捷安特做過幾次旅遊環島，拍攝的風景照不僅上過外交部的英文網站，甚至也曾拿過日本觀光局攝影比賽優勝，自己平時也喜歡開發、探勘台灣的景點。而他這次就基於自己的經驗，與熱愛台灣的心，分享台灣觀光所遇到的困境點。

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茶壺山，北台灣最頂的山海景觀。（圖／王彥荏提供）

▲茶壺山，北台灣最頂的山海景觀。（圖／王彥荏提供）

1.交通不便：王彥荏表示，台灣交通線路覆蓋不足，部分觀光景區的交通配套不足。例如前往九份的遊客需要在瑞芳火車站出站後，步行約400公尺才能找到公車站牌，並缺乏明顯的指標。此外，公共交通班次有限、不準時、資訊難以查詢。王彥荏建議改進大眾運輸系統，尤其是在東北角地區。

2.對外國遊客不友善：許多外國遊客在尋找資訊、訂購車票等方面遇到困難，並且缺乏明確的指標。王彥荏就提到過去曾在台北車站遇到一位外國女生，該名女性因為指引不明確的關係，被誤導到不正確的車站下車，最終需要跨馬路再次搭車。

3.旅遊花費過高：台灣的旅遊費用已經上升，尤其是飯店價格飆漲，住宿品質也低落。在前面提到交通不便的情況下，如果不包車，旅客難以輕鬆遊玩。

基隆山夕陽。（圖／王彥荏提供）

▲基隆山夕陽。（圖／王彥荏提供）

4.景點缺乏特色：台灣一些景點缺乏獨特性，像是九份「破掉的燈籠、骯髒的地板，有如夜市般的巷弄，兜售給觀光客的產品，滿地的菸蒂」這些包括景區的環境衛生和質量的問題。王彥荏建議改善景點的品質，並加強區域性的整合規劃。

5.缺乏拍照打卡點：王彥荏認為，台灣應該更積極地規劃拍照打卡點，提供遊客更多的獨特拍攝機會，就以九份而言，九份的山海視野很讚，但能好好坐下來欣賞、拍照的空間不多，其他景區亦如是。非常建議政府多多去規劃好拍照的開放空間，東京就有非常多的高樓可以上去拍照，還都免費。

6.荒廢疫情期間的發展：王彥荏私心認為，疫情期間雖然是旅遊淡季，但也有機會讓地方觀光抓到改善的機會。但沒想到，疫情後他所看到的卻是「磨刀霍霍向豬羊」，王彥荏直言「一樣爛的品質，加倍、三倍、四倍的價格」，他也舉例南投武界，疫情前一人兩千元，兩天一夜玩透透，現在一個團4千起跳，動輒6、8千。如果想在排個跨縣市景點的旅遊，不開車的情況，兩天一夜兩人沒有一萬元玩不起來。

7.不會做商品：狹義來說是不會作商品，廣義來說是無法開發更多觀光價值與周邊。

苗栗好望角，可以欣賞風力發電與台鐵。（圖／王彥荏提供）

▲苗栗好望角，可以欣賞風力發電與台鐵。（圖／王彥荏提供）

雖然王彥荏提到許多台灣觀光的致命缺點，但他也分享了許多具有潛力的台灣景點，包括東北角、基隆嶼、基隆國門廣場、新竹動物園周邊、陽明山、石碇平溪十分菁桐、台南嘉義、澎湖、花東蘭嶼綠島等地。他也點名高雄燈塔、駁二，甚至是淡水，整體品質都有明顯上升。

王彥荏也在結尾哀傷的表示「現階段我只推薦，出國吧，當下確實是出國比較好玩，我也是很難過打下這個結論。」

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