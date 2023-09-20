馬斯克大腦晶片要來了！　招募「癱瘓患者」啟動首次人體實驗

▲ 馬斯克2020年直播展示腦機介面設備。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink於19日宣布，已經獲得獨立審查委員會批准，將開始進行首次人體實驗，正尋找癱瘓患者，在一項為期6年的研究中將晶片植入大腦，測試該公司實驗裝置。

《衛報》報導，Neuralink是蒐集及分析大腦訊號的「腦機介面」（Brain-Computer Interface, BCI）開發商之一，但馬斯克對該公司的誇大宣傳引發神經科學家等專家質疑及道德疑慮，包括聲稱將開發全方位腦機，以幫助人類跟上人工智慧（AI）發展。

美國食品藥物管理局（FDA）去年否決Neuralink進行快速人體試驗的請求，但今年5月批准研究用醫療器材豁免（Investigational Device Exemption, IDE），允許該設備用於臨床研究，且未說明去年的憂慮如何解決。

Neuralink表示，現正尋找因垂直脊椎傷害或肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）導致四肢癱瘓的患者，將使用專用機器人將BCI植入大腦控制運動的區域，目的是使他們能夠僅靠思想控制游標或鍵盤，研究將評估該技術安全性及功能。

該公司尚未回應相關實驗將在何時何地進行，以及將有多少人參加。不過就算該裝置被證明對人體無害，批准用於實驗參與者以外的患者恐怕還得等上幾十年。

此前有報導指出，Neuralink相關實驗造成不必要的痛苦，因此過去的動物實驗正受到嚴格審查。前員工向《路透》爆料，曾有一隻豬因晶片植入的部位有誤而遭安樂死。這項指控引發多項調查，包括農業部對虐待動物及交通部對跨州生物有害物質處理不當的調查。