安泰+威鯨聯手恆春半島急救訓練　 戶外實戰學員收穫多多

▲東港安泰醫院與屏東縣威鯨救難協會，在南灣辦理實戰型救生訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁每年吸引大批遊客前來旅遊，不時發生遊客冬泳溺水意外，凸顯第一線到院前救護的重要性，東港安泰醫院與屏東縣威鯨救難協會，在南灣遊憩區辦理初級救護技術員教育暨救生員安全講習，進行實戰演練，守護民眾生命。

根據墾丁各遊憩區遊客人數統計，恆春半島自2020年觀光人數已重回400萬人次大關，有鑑於恆春半島水域資源豐沛，常發生遊客溺水意外，更突顯第一線到院前救護的重要性。

由於徧遠地區的資源較都會區仍為不足，非消防人員或救護義消之初級救護技術員較無管道接受訓練，因此，東港安泰醫院多年來派駐到院前中心師資團隊，持續推動第一線水域反應人員救護訓練，也讓俱備救護技術員執照的人數逐漸增加，強化屏東的到院前救護量能，19日與屏東縣威鯨救難協會進行實戰救生演練。

安泰醫院到院前救護中心張天成專員表示，這次初級救護技術員繼續教育暨救生員安全講習，特地安排全戶外開放型水域演練，讓學員親身體驗最真實的路面沙灘、落水後的人體重量，進行實戰操演，以達到教訓合一的救生目的。

屏東縣威鯨救難協會韓守崵理事長非常感謝東港安泰醫院長期支持恆春半島到院前急救訓練，並推動這次史無前例的戶外型複訓課程，除了消防局第四大隊教官救援案例分享，更將救生員體系與EMT救護體系徹底融為一體，並首次在戶外開放海域進行聯合複訓演練，希望每一位學有專長的學員，能有實際運用及演練的機會，希望在團隊合作、技術分享、溝通檢討的過程中，為恆春半島培養出雖然分散各地但卻默契十足的團隊。

蘇清泉榮譽院長表示，安泰醫院身為屏東縣唯一的重度級急救責任醫院，不管是心肌梗塞、腦中風、高危險妊娠、重大外傷等等，有最高水準的醫護團隊24小時全年無休，但醫療量能再強大，也不能只守在醫院裡面，希望將醫療的跨領域團隊合作概念，推廣至到院前救護領域，整合這些偉大的志工、民間救難團體、遊憩業者、消防體系等等，將救護的觸角延伸到災害發生的現場，爭取黃金救援時間，這才是真正對鄉親、對旅客有幫助的事。